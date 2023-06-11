В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский - герой фильмов и в прошлом самый разыскиваемый преступник

Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провел последние три десятилетия в тюрьмах США.

С 1998 по 2021 год он содержался в тюрьме особого режима (Supermax) в Колорадо, после чего из-за пошатнувшегося на склоне лет здоровья был переведен в Северную Каролину.

Вундеркинд

Тед Качинский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многочисленных телевизионных документальных фильмов, его история легла в основу детективных голливудских картин.

Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качинский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.

Он занимался настолько заумной областью математики, что, как говорили его коллеги, лишь десяток человек в стране понимал, что он изучает.

В 25 лет он начал преподавать математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.