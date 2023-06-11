Иностранные агенты в Латвии: фотографируют базы и делают тайники

В последние пару лет латвийским учреждениям безопасности удалось поймать нескольких мужчин, которые помогали российско-белорусским разведкам. Обнаруженные случаи шпионажа в основном связаны с доставкой сведений для военных целей. Начальник Государственной службы безопасности (VDD) Нормунд Межвиетс в интервью передаче LTV de facto призывает жителей Латвии очень обдумать путешествие в Россию или Беларусь, так как риск вербовки на другой стороне границы довольно высок.
После вторжения России в Украину в прошлом году значительно снизилась угроза, которую российские разведчики могли создать, работая под дипломатическим прикрытием. Многие страны, включая Латвия, понизили статус отношений с Россией, и западные страны вместе выслали более 370 российских разведчиков, которые работали в посольствах и консульствах. Об этом в отчете за предыдущий год пишет VDD.
В интервью передаче de facto начальник службы Межвиетс рассказывает, что в настоящее время наибольшая угроза Латвии продолжают создавать российские спецслужбы, используя лиц, проживающих в Латвии или регулярно въезжающих в Латвию.
"Конечно, война в Украине, российская агрессия против Украины внесли известные коррекции. На данный момент, если мы смотрим на цели разведки России в нашей стране, то, конечно, очень большой акцент ставится на военную разведку, в частности, получение информации о военном контингенте Национальных вооруженных сил (NBS) и наших союзников на территории нашей страны", – отмечает Межвиетс.
Военные разведчики интересуются сведениями о персонале вооруженных сил, техническом обеспечении и сооружениях вооруженных сил, а также критической инфраструктуре государства.
Межвиетс объясняет, что в общественном мышлении часто переоцениваются возможности, оказываемые технической разведкой. У современного спутникового оборудования есть свои лимиты. Поэтому разведчики стремятся к интересующим их объектам подобраться максимально ближе.
"Это такая информация, которую можно получить только от человека, а именно, от партнера по сотрудничеству, от агента, которому дана задача собирать такую информацию. Потому что объект, военный объект, конечно, можно увидеть с воздуха, используя различные спутниковые технологии, но объект с определенной регулярностью должен быть обследован, так сказать, на земле, наблюдая за ним в разное время суток, погодные условия и времена года", - говорит начальник VDD.
Несколько шпионов, пойманных VDD и Службой военной разведки и безопасности, занимались именно такой тактической разведкой. Например, некий белорус по имени Андрей регулярно приезжал в Латвию как турист. Каждый раз тайно снимал и фотографировал по меньшей мере один важный объект, например, инфраструктуру NBS, железнодорожную, электрическую и газовую инфраструктуру, аэропорт, порт, узлы движения. Видео и фото были переданы военной разведке Беларуси. В феврале прошлого года Андрея задержали у базы в Адажи.
Гражданин Беларуси получил восемь лет тюрьмы. Он обжаловал решение.
Однако не все агенты иностранных военных разведывательных служб собирают информацию. Существуют также такие, которые обеспечивают функции поддержки. "Это содержание конспиративных квартир, различных специфически подготовленных объектов. Подобные вспомогательные действия, действия поддержки важны для того, чтобы планировать и в случае необходимости непосредственно реализовать диверсии и саботаж против нашей военной и гражданской инфраструктуры", - поясняет Межвиетс.
Например, негражданин Латвии по имени Руслан, в каком-то отдаленном месте установил тайник для хранения предметов, необходимых для диверсий. Координаты передали представителю Главного управления генерального штаба Национальных вооруженных сил России (ГРУ). В январе прошлого года к мужчине за помощь иностранному государству против Латвии был применен штраф в размере 15 тысяч евро.
По итогам публичного отчета службы безопасности de facto выяснила, что параметрам Руслана соответствует только одно лицо в Латвии, с которым программа также связалась. Мужчина попросил перейти на русский язык. Подчеркнул, что информация о сотрудничестве с ГРУ не является точным, но его ответы до конца не убедили.
"Какая разница - задержали, не задержали? (..) Ничего не было публично, и не может быть, потому что ничего такого не было, как вы говорите. Есть немного испорченная информация", - сказал Руслан в коротком телефонном разговоре.
Обвиняемый признал вину, выразил сожаление и оплатил наказание, сказали в прокуратуре.
По-прежнему нет окончательного решения по уголовному процессу, в котором в шпионаже в пользу России обвиняют предпринимателя Валентина Фролова, которого de facto интервьюировал год назад и кто высказал сожаление. В первой инстанции Фролову присудили пять лет тюрьмы. Он стремится к более мягкому наказанию. Следующее заседание суда апелляционной инстанции планируется осенью.
Начальник VDD призвал жителей Латвии в нынешних условиях очень тщательно оценивать поездки в Россию и Беларусь, так как на другой стороне границы они подвержены риску вербовки.
"Это действительно серьезная проблема, серьезные риски. Никакие красоты или культурно-историческое наследие России или Беларуси и их осмотр или какие-то дешевые товары не стоят того, чтобы угрожать своей безопасности, создавая себе проблемы в будущем", - сказал Межвиетс.
Руководитель VDD в настоящее время не готов комментировать уголовный процесс бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса, так как в нем еще нет приговора судебной инстанции. Следует напомнить, что в этом деле, в качестве передающих сообщения, были указаны несколько бывших работников сферы безопасности страны.
LTV также отмечает, что в прошлом году почти удвоилось количество иностранных граждан, включенных в черный список по рекомендациям VDD. Дальнейший въезд в Латвию был запрещен 113-и лицам, из них 43-ем в связи с идентифицированными рисками разведки.
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