Например, негражданин Латвии по имени Руслан, в каком-то отдаленном месте установил тайник для хранения предметов, необходимых для диверсий. Координаты передали представителю Главного управления генерального штаба Национальных вооруженных сил России (ГРУ). В январе прошлого года к мужчине за помощь иностранному государству против Латвии был применен штраф в размере 15 тысяч евро.

По итогам публичного отчета службы безопасности de facto выяснила, что параметрам Руслана соответствует только одно лицо в Латвии, с которым программа также связалась. Мужчина попросил перейти на русский язык. Подчеркнул, что информация о сотрудничестве с ГРУ не является точным, но его ответы до конца не убедили.

"Какая разница - задержали, не задержали? (..) Ничего не было публично, и не может быть, потому что ничего такого не было, как вы говорите. Есть немного испорченная информация", - сказал Руслан в коротком телефонном разговоре.

Обвиняемый признал вину, выразил сожаление и оплатил наказание, сказали в прокуратуре.

По-прежнему нет окончательного решения по уголовному процессу, в котором в шпионаже в пользу России обвиняют предпринимателя Валентина Фролова, которого de facto интервьюировал год назад и кто высказал сожаление. В первой инстанции Фролову присудили пять лет тюрьмы. Он стремится к более мягкому наказанию. Следующее заседание суда апелляционной инстанции планируется осенью.