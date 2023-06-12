Гражданин РФ избил финского пастора в таллиннском гей-баре

В сообщении говорится, что мероприятие началось в 14:00 в популярном гей-баре в центре города. Других людей в помещении во время мероприятия не было.

"В какой-то момент в бар вошел хорошо одетый и трезвый русскоязычный молодой человек, сел рядом со столиком из десяти участников собрания и спросил, кто выступает".

"После этого он напал на пастора, избил его и бросил в него нож. Присутствующие (более половины из которых были женщины) и бармены остановили его и задержали до прибытия полиции и двух машин скорой помощи. В скорую забрали трех человек. Двое из них были отпущены после оказания первой помощи, а финский пастор до сих пор находится в больнице. Злоумышленник - гражданин России. Он неоднократно кричал, что Бог ненавидит гомосексуалистов и другие оскорбления", - говорится в публикации.

Полиция подтверждает инцидент

Сегодня в 14:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 25-летний мужчина напал на 30-летнего в развлекательном заведении, расположенном на улице Команданди в Таллинне. Во время нападения второй получил ранения. Также пострадали 49-летняя женщина и еще один 30-летний мужчина, которые защищали пострадавшего от нападавшего. Пострадавших, 30-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, скорая помощь доставила в больницу.

Полиция задержала 25-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело.