Зреет первая местная клубника: каких цен ожидать?

Хозяйство Zemeņu ielejas готовится к первому урожаю клубники, сообщает программа Panorāma. Однако цена на клубнику будет зависеть не только от внутреннего предложения, но и от того, сколько польской клубники будет импортировано, считают садоводы.
Скайдрите Кудиня, выращивающая клубнику, рассказала, что клубничное поле приходится поливать весь день.
Опыт показывает, что несобранные ягоды в поле не остаются, а продать их в большом количестве за короткий промежуток времени сложно. Поэтому их заморозят, высушат и сварят варенье.
Хозяйства нанимают все меньше и меньше работников, но призывают покупателей приходить и собирать ягоды самостоятельно.
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