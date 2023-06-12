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Зреет первая местная клубника: каких цен ожидать?

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Клубника на Центральном рынке Риги
Клубника на Центральном рынке Риги Фото: Elvis Dāgs Vīgants/LETA

Хозяйство Zemeņu ielejas готовится к первому урожаю клубники, сообщает программа Panorāma. Однако цена на клубнику будет зависеть не только от внутреннего предложения, но и от того, сколько польской клубники будет импортировано, считают садоводы.

Скайдрите Кудиня, выращивающая клубнику, рассказала, что клубничное поле приходится поливать весь день.

Опыт показывает, что несобранные ягоды в поле не остаются, а продать их в большом количестве за короткий промежуток времени сложно. Поэтому их заморозят, высушат и сварят варенье.

Хозяйства нанимают все меньше и меньше работников, но призывают покупателей приходить и собирать ягоды самостоятельно.

Подробнее - в сюжете программы! 

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