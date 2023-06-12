В воскресенье в Огрском крае погиб мотоциклист

Около 21:00 в Рембатской волости произошло столкновение автомобиля Ford и мотоцикла Yamaha.

Водитель мотоцикла скончался на месте.

Вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 25 человек получили травмы, один человек погиб.

Оформлен 351 административный протокол за нарушения правил дорожного движения, в том числе 203 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

Задержаны 19 пьяных водителей. У семи будут конфискованы транспортные средства, с шестерых - взыскана стоимость транспортных средств.