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В воскресенье в Огрском крае погиб мотоциклист

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария мотоциклиста. Иллюстративное фото
Авария мотоциклиста. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В воскресенье, 11 июня, в Огрском крае в аварии погиб водитель мотоцикла, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 21:00 в Рембатской волости произошло столкновение автомобиля Ford и мотоцикла Yamaha.

Водитель мотоцикла скончался на месте.

Вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 25 человек получили травмы, один человек погиб.

Оформлен 351 административный протокол за нарушения правил дорожного движения, в том числе 203 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

Задержаны 19 пьяных водителей. У семи будут конфискованы транспортные средства, с шестерых - взыскана стоимость транспортных средств.

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