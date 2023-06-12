В воскресенье в Огрском крае погиб мотоциклист

В воскресенье, 11 июня, в Огрском крае в аварии погиб водитель мотоцикла, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Около 21:00 в Рембатской волости произошло столкновение автомобиля Ford и мотоцикла Yamaha.
Водитель мотоцикла скончался на месте.
Вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 25 человек получили травмы, один человек погиб.
Оформлен 351 административный протокол за нарушения правил дорожного движения, в том числе 203 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.
Задержаны 19 пьяных водителей. У семи будут конфискованы транспортные средства, с шестерых - взыскана стоимость транспортных средств.
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