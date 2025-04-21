По его словам, только за сутки Россия нанесла 67 ударов по украинским позициям на разных участках фронта. Наиболее интенсивными они были в районе Покровска. Зафиксировано 1355 артобстрелов, в том числе 713 - с применением тяжелого вооружения. Кроме того, 673 раза использовались ударные FPV-дроны. Фактически, отметил президент, Россия нарушила собственное обещание о "тишине" на всех ключевых направлениях фронта.

"У России было почти целые сутки, чтобы ответить на наше, украинское предложение о полном прекращении огня с Пасхи на 30 дней, но этого не произошло", - написал Зеленский в Facebook после ознакомления с докладом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В то же время он подчеркнул: в воскресенье по территории Украины ни разу не объявлялась воздушная тревога. Это дает основания, по его мнению, для расширения формата перемирия.

"Это тот формат тишины, которого уже удалось достичь, и который легче всего продолжать. Украина предлагает отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре с применением дронов и ракет дальнего действия минимум на 30 дней - с возможностью продления. Если Россия откажется от такого шага, это станет прямым подтверждением того, что ее цель - продолжение войны и уничтожение человеческих жизней", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в субботу Владимир Путин неожиданно объявил о введении пасхального перемирия. Оно должно было начаться в 18:00 в субботу и продлиться до полуночи понедельника. Киев тогда заявил, что поддержит инициативу, но будет действовать зеркально - то есть оставляет за собой право отвечать, если Москва не соблюдет договоренности. Украина также предложила продлить перемирие на 30 дней.