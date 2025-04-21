WSJ: Трамп ожидает от Киева уступок в пользу России

По данным издания, соответствующие предложения изложены в секретном документе, который был передан украинским властям и европейским союзникам на встрече в Париже.

"На этой неделе на Украину будет оказано давление с целью получить реакцию на предложения администрации Трампа, включая признание Крыма российской территорией и отказ от идеи вступления в НАТО", - пишет WSJ.

В настоящее время США ожидают официальной позиции Киева. Предполагается, что она будет оглашена на трехсторонней встрече США, Украины и европейских партнеров в Лондоне. Если участники достигнут согласия, о нем может быть официально уведомлена Москва.

Один из высокопоставленных представителей Госдепартамента США заявил, что предложения Трампа следует рассматривать как возможные варианты, "которые Украина должна обдумать", а не как ультиматум с необходимостью принять или отвергнуть их. По его словам, список предложений был представлен для обсуждения и получения обратной связи.

Среди других идей - предложение объявить территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоной, находящейся под контролем американской стороны.