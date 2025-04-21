WSJ: Трамп ожидает от Киева уступок в пользу России

Президент США Дональд Трамп ожидает официального ответа от Украины по вопросу возможного признания Крыма частью России и отказа от вступления в НАТО - фактически, по вопросу уступок ключевым требованиям Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующие предложения изложены в секретном документе, который был передан украинским властям и европейским союзникам на встрече в Париже.
"На этой неделе на Украину будет оказано давление с целью получить реакцию на предложения администрации Трампа, включая признание Крыма российской территорией и отказ от идеи вступления в НАТО", - пишет WSJ.
В настоящее время США ожидают официальной позиции Киева. Предполагается, что она будет оглашена на трехсторонней встрече США, Украины и европейских партнеров в Лондоне. Если участники достигнут согласия, о нем может быть официально уведомлена Москва.
Один из высокопоставленных представителей Госдепартамента США заявил, что предложения Трампа следует рассматривать как возможные варианты, "которые Украина должна обдумать", а не как ультиматум с необходимостью принять или отвергнуть их. По его словам, список предложений был представлен для обсуждения и получения обратной связи.
Среди других идей - предложение объявить территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоной, находящейся под контролем американской стороны.
Напомним, в марте после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп начал активно обсуждать статус Запорожской атомной электростанции, называя ее "лучшей формой защиты критической инфраструктуры".
WSJ предполагает, что в будущем Запорожская АЭС сможет снабжать электроэнергией как территорию, подконтрольную Киеву, так и оккупированные Россией районы.
Также стоит напомнить, что 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что Соединенные Штаты устали от затяжной войны.
"Война в Украине - это ужасно, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогают Украине уже больше трех лет, и мы хотим, чтобы все это наконец закончилось", - заявил Рубио. Он добавил, что "итог конфликта важен, но есть и другие приоритетные вызовы".
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США рассчитывают на достижение полноценного мирного соглашения по Украине в течение ближайших недель.
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