Дефицит проектов тормозит частные инвестиции в странах с низким доходом

С 30 июня по 3 июля в испанской Севилье пройдет четвертая Международная конференции ООН по финансированию развития, где будет рассматриваться горячо обсуждаемая тема: как организациям финансирования развития (сокращенно DFI) мобилизовать больше социально полезных частных инвестиций в тех странах, где они работают.
Многие считают главным барьером на пути мобилизации частного капитала дефицит "проектов, подходящих для банков". И они не ошибаются: в традиционной бизнес-модели, ориентированной на спрос, организации DFI могут вкладываться только в те компании, которые хотят привлечь капитал и соответствуют определенным критериям: финансовым и социального воздействия.