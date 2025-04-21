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Дефицит проектов тормозит частные инвестиции в странах с низким доходом

Ветряки. Иллюстративное фото
Ветряки. Иллюстративное фото Фото: Pexels

​С 30 июня по 3 июля в испанской Севилье пройдет четвертая Международная конференции ООН по финансированию развития, где будет рассматриваться горячо обсуждаемая тема: как организациям финансирования развития (сокращенно DFI) мобилизовать больше социально полезных частных инвестиций в тех странах, где они работают.

Многие считают главным барьером на пути мобилизации частного капитала дефицит "проектов, подходящих для банков". И они не ошибаются: в традиционной бизнес-модели, ориентированной на спрос, организации DFI могут вкладываться только в те компании, которые хотят привлечь капитал и соответствуют определенным критериям: финансовым и социального воздействия.

Но как показано в новом докладе института ODI Global, некоторые организации

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