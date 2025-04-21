Дефицит проектов тормозит частные инвестиции в странах с низким доходом

Многие считают главным барьером на пути мобилизации частного капитала дефицит "проектов, подходящих для банков". И они не ошибаются: в традиционной бизнес-модели, ориентированной на спрос, организации DFI могут вкладываться только в те компании, которые хотят привлечь капитал и соответствуют определенным критериям: финансовым и социального воздействия.