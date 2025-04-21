Ринкевич выразил соболезнования от имени народа Латвии в связи со смертью папы Франциска

В своём сообщении в X (бывший Twitter) Ринкевич написал, что известие о смерти главы Римско-католической церкви стало очень печальным. Он подчеркнул, что папа был человеком сочувствия и доброты, и что его будет сильно не хватать.

К соболезнованиям присоединилась также премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство"). Она отметила, что ее мысли - с миллионами людей по всему миру, которые скорбят и для которых папа Франциск был по-настоящему дорог. Премьер подчеркнула, что понтифик останется в памяти благодаря своему смирению, заботе о бедных и особому вниманию к инклюзивности.

Как ранее сообщалось, о смерти 88-летнего папы Франциска в понедельник сообщил Ватикан.

Ещё в воскресенье он поприветствовал верующих с балкона собора Святого Петра, однако из-за слабого здоровья не смог лично зачитать традиционное пасхальное послание "Urbi et Orbi" ("Городу и миру").

С момента возвращения во Ватикан 23 марта после 38 дней в больнице понтифик появлялся на публике лишь несколько раз. Он продолжал восстановление после воспаления легких, поразившего обе доли.

Архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран римским папой 13 марта 2013 года и взял имя Франциск.