Таллинн: Блокировка санкций против РФ скажется на жителях ЕС

Венгрия в случае блокировки санкций ЕС в отношении России переложит финансовую нагрузку, связанную с поддержкой Украины, на европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 20 апреля.

Отмена продления санкций против РФ приведет к снятию ограничений с замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд долларов. Доходы от этих активов обеспечивают, в частности, кредит Украине на 50 млрд долларов, выданный Киеву Евросоюзом и странами "большой семерки" (G7).

"Проблема в том, что эти активы, гарантирующие кредит, исчезнут", - сказал Цахкна, имея в виду сценарий, при котором санкции ЕС утратят силу. "Если они (венгры - Ред.) заблокируют продление, санкции рухнут. А активы центрального банка будут возвращены России", - заявил Цахкна. - "Мы не можем этого допустить".

Если активы ЦБ РФ будут разморожены, ЕС и США будут обязаны выплатить по 20 млрд евро, а за оставшуюся сумму будут ответственны другие страны G7, отмечает Financial Times.