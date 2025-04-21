Министр обороны США передал секретную информацию семье и адвокату через мессенджер

Министр обороны США Пит Хегсет, как утверждается, передал конфиденциальные данные об операции против йеменских хуситов в групповом чате приложения Signal, куда были добавлены его брат, супруга и адвокат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех информированных источников.
Чат был создан еще до того, как Хегсет официально вступил в должность министра. Однако даже после утверждения в должности он продолжал использовать ту же переписку, в которой участвовало более десяти человек. Именно эти переписки и стали предметом внутреннего расследования после того, как одна из них была обнаружена на телефоне советника по нацбезопасности Майка Волца.
Расследование по факту возможной утечки информации ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны США. Пока неизвестно, имели ли все участники чата допуск к секретной информации.
Официальный представитель Пентагона Шон Пернелл опроверг сообщения СМИ, заявив, что они основаны на "жалобах недовольных бывших сотрудников".
"Медиа, одержимые ненавистью к президенту Трампу, продолжают атаковать всех, кто поддерживает его политический курс", - заявил Пернелл.
Сообщения о новой переписке и потенциальной утечке появились на фоне череды увольнений в Пентагоне. Сам Хегсет считает, что за утечками стоят его бывшие советники, якобы мстящие за потерю должностей.
Подозрения усилились после того, как Хегсет сделал ряд резких заявлений в прессе, критикуя операцию против хуситов. Он даже рассматривал возможность обращения в Федеральную разведывательную службу, однако его советники убедили не делать этого. Тем не менее расследование было начато.
"Хотя Минобороны заявило о намерении провести проверку на полиграфе, ни один из трёх уволенных чиновников так и не прошёл тест на детекторе лжи. Команда Хегсета выстроила систему, с помощью которой распространяла ложную, легко опровергаемую и анонимную информацию о своих коллегах после их увольнения", - утверждает бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Виллос.
Скандал разразился на фоне кампании на Ближнем Востоке, в период активного перемещения американских сил в регионе и растущей угрозы со стороны Ирана. По словам Виллоса, внутренние конфликты в ведомстве отвлекают от прямых обязанностей:
"К сожалению, после катастрофического месяца Пентагон больше занят внутренними разборками, чем национальной безопасностью. Последние события стали настоящим провалом министерства и серьёзной проблемой для администрации США".
Хегсет, по сообщениям СМИ, старается избегать публичности. Он даже не явился на официальную встречу с министром обороны Франции, отправив вместо себя советника.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что действия Хегсета поставили под угрозу жизни. "Пит Хегсет должен быть уволен", - написал он.
В конце марта американский журнал The Atlantic опубликовал подробности о готовившемся ударе по Йемену. Главный редактор издания сообщил, что случайно оказался добавлен в закрытую группу в Signal, где обсуждалась операция.
Среди участников группы были сам Хегсет, вице-президент Джеймс Дэвид Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. По словам главного редактора Джеффри Голдберга, в переписке обсуждались как военные тактики, так и политические заявления, касающиеся запланированного удара по мятежникам-хуситам.
На тот момент Дональд Трамп отказался критиковать чиновников, использовавших мессенджер для служебного общения. Тем не менее в Пентагоне началось внутреннее расследование по поводу участия Хегсета в этих переписках.
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