Министр обороны США передал секретную информацию семье и адвокату через мессенджер

"Хотя Минобороны заявило о намерении провести проверку на полиграфе, ни один из трёх уволенных чиновников так и не прошёл тест на детекторе лжи. Команда Хегсета выстроила систему, с помощью которой распространяла ложную, легко опровергаемую и анонимную информацию о своих коллегах после их увольнения", - утверждает бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Виллос.

Скандал разразился на фоне кампании на Ближнем Востоке, в период активного перемещения американских сил в регионе и растущей угрозы со стороны Ирана. По словам Виллоса, внутренние конфликты в ведомстве отвлекают от прямых обязанностей:

"К сожалению, после катастрофического месяца Пентагон больше занят внутренними разборками, чем национальной безопасностью. Последние события стали настоящим провалом министерства и серьёзной проблемой для администрации США".

Хегсет, по сообщениям СМИ, старается избегать публичности. Он даже не явился на официальную встречу с министром обороны Франции, отправив вместо себя советника.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что действия Хегсета поставили под угрозу жизни. "Пит Хегсет должен быть уволен", - написал он.

В конце марта американский журнал The Atlantic опубликовал подробности о готовившемся ударе по Йемену. Главный редактор издания сообщил, что случайно оказался добавлен в закрытую группу в Signal, где обсуждалась операция.

Среди участников группы были сам Хегсет, вице-президент Джеймс Дэвид Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. По словам главного редактора Джеффри Голдберга, в переписке обсуждались как военные тактики, так и политические заявления, касающиеся запланированного удара по мятежникам-хуситам.

На тот момент Дональд Трамп отказался критиковать чиновников, использовавших мессенджер для служебного общения. Тем не менее в Пентагоне началось внутреннее расследование по поводу участия Хегсета в этих переписках.