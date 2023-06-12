Фото, Видео ⟩ Первые уничтоженные танки Leopard в Украине

В минувшие выходные появились новости о том, что Украина потеряла первые танки Leopard, позже это подтвердили несколько независимых источников.
По данным американского журнала Forbes, новости о первых уничтоженных танках Leopard появились в четверг, 8 июня, но более подробная информация была опубликована в выходные.
Несколько подбитых танков Leopard 2A6 и американских боевых машин M2 Bradley можно увидеть в видео- и фотоматериалах, опубликованных в социальных сетях. Сообщается, что кадры были сняты на юге Украины, где эти боевые машины пытались пересечь минное поле, но потерпели неудачу.
Как сообщает корреспондент Forbes, 33-я механизированная бригада и 33-я штурмовая бригада украинской армии провели наступательные операции против российских позиций примерно в трех километрах к югу от Малой Токмачки в Запорожской области с использованием танков Leopard 2 и боевых машин M2 Bradley.
Чтобы добраться до места назначения, украинским войскам пришлось пересечь минное поле. В этой операции использовался ИМР-2 (советский специальный танк), чтобы расчистить путь для танков Leopard 2A6 и M2 Bradley.
Также установлено, что Украина потеряла танк Leopard 2A4 в ходе операции в Новопокровке Запорожской области.
#Ukraine: For the first time, a Ukrainian Leopard 2A4 tank was destroyed by the Russian army during the recent Ukrainian attack near Novopokrovka, #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/AwBWbId9sw— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2023
Группа военных исследований и веб-сайт Oryx, которые отслеживают потери с обеих сторон с начала преступной войны России в Украине, с помощью фото подтвердили, что два танка Leopard были уничтожены и еще два танка оставлены.
Как уже сообщалось, в начале прошлой недели Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение немецких танков Leopard, поставленных в Украину, чем похвастался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако на этом видео более вероятно, что уничтоженные машины были комбайнами и тракторами, а не танками.
На фото видна брошенная и поврежденная военная техника. Неясно, является ли это результатом наступления нескольких дней или всего лишь одной неудачной атаки.
New footage from the area near Robotyne. 🇺🇦 Leopard 2A6, Bradley IFV, Bergepanzer ARV, Leopard 2R mine breaching vehicles and a MaxxPro MRAP can be seen abandoned and damaged/destroyed. It is unclear wether this is an accumulation of several days or just a single failed attack. pic.twitter.com/L35rHRZqqt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023