По данным американского журнала Forbes, новости о первых уничтоженных танках Leopard появились в четверг, 8 июня, но более подробная информация была опубликована в выходные.

Несколько подбитых танков Leopard 2A6 и американских боевых машин M2 Bradley можно увидеть в видео- и фотоматериалах, опубликованных в социальных сетях. Сообщается, что кадры были сняты на юге Украины, где эти боевые машины пытались пересечь минное поле, но потерпели неудачу.

Как сообщает корреспондент Forbes, 33-я механизированная бригада и 33-я штурмовая бригада украинской армии провели наступательные операции против российских позиций примерно в трех километрах к югу от Малой Токмачки в Запорожской области с использованием танков Leopard 2 и боевых машин M2 Bradley.

Чтобы добраться до места назначения, украинским войскам пришлось пересечь минное поле. В этой операции использовался ИМР-2 (советский специальный танк), чтобы расчистить путь для танков Leopard 2A6 и M2 Bradley.

Также установлено, что Украина потеряла танк Leopard 2A4 в ходе операции в Новопокровке Запорожской области.