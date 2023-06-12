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Фото, Видео ⟩ Первые уничтоженные танки Leopard в Украине

rus.tvnet.lv
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Украинские танки
Украинские танки Фото: Twitter/@NOELreports

В минувшие выходные появились новости о том, что Украина потеряла первые танки Leopard, позже это подтвердили несколько независимых источников.

По данным американского журнала Forbes, новости о первых уничтоженных танках Leopard появились в четверг, 8 июня, но более подробная информация была опубликована в выходные.

Несколько подбитых танков Leopard 2A6 и американских боевых машин M2 Bradley можно увидеть в видео- и фотоматериалах, опубликованных в социальных сетях. Сообщается, что кадры были сняты на юге Украины, где эти боевые машины пытались пересечь минное поле, но потерпели неудачу.

Как сообщает корреспондент Forbes, 33-я механизированная бригада и 33-я штурмовая бригада украинской армии провели наступательные операции против российских позиций примерно в трех километрах к югу от Малой Токмачки в Запорожской области с использованием танков Leopard 2 и боевых машин M2 Bradley.

Чтобы добраться до места назначения, украинским войскам пришлось пересечь минное поле. В этой операции использовался ИМР-2 (советский специальный танк), чтобы расчистить путь для танков Leopard 2A6 и M2 Bradley.

Также установлено, что Украина потеряла танк Leopard 2A4 в ходе операции в Новопокровке Запорожской области.

Группа военных исследований и веб-сайт Oryx, которые отслеживают потери с обеих сторон с начала преступной войны России в Украине, с помощью фото подтвердили, что два танка Leopard были уничтожены и еще два танка оставлены.

Как уже сообщалось, в начале прошлой недели Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение немецких танков Leopard, поставленных в Украину, чем похвастался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако на этом видео более вероятно, что уничтоженные машины были комбайнами и тракторами, а не танками.

На фото видна брошенная и поврежденная военная техника. Неясно, является ли это результатом наступления нескольких дней или всего лишь одной неудачной атаки.

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