Ким Чен Ын пообещал поддержку и солидарность Путину

Поздравление лидеры Северной Кореи опубликовало государственное информационное агентство KCNA, в нем не упоминается ни вторжение в Украину, ни участие России в вооруженном конфликте. В поздравлении высоко оцениваются решения Путина и "выбор правильного пути для противостояния враждебным силам и растущим угрозам".

"Народ Северной Кореи выражает полную поддержку и солидарность с россиянами в их священных усилиях по защите суверенных прав, развития и интересов своей страны в борьбе с империалистами и несправедливой международной практикой", - говорится в поздравлении Кима.

Северная Корея назвала вторжение России в Украину "войной посредников США с целью уничтожения России", поэтому власти страны также осудили западную помощь Украине.

В январе США обвинили Северную Корею в поставках ракет и других боеприпасов российской ЧВК "Вагнер". Пхеньян отверг обвинения. В марте Вашингтон объявил, что получил доказательства того, что Москва стремилась получить оружие из Северной Кореи для использования в войне против Украины.

Тем временем в Совете Безопасности ООН Россия последовательно блокировала любые попытки наказать Северную Корею за ее ядерную угрозу миру.

Северной Корее выгодно помогать России, поскольку так Пхеньян взамен также может получить различные виды помощи, например, продовольственную, а также финансовую поддержку своей ядерной программы. Следует помнить, что сама Северная Корея живет в крайней нищете, вызванной тоталитарным режимом Кима, который отдает приоритет программам разработки ядерного оружия, игнорируя проблемы, вызванные нехваткой продовольствия в стране.