Мужчина сделал предложение своей девушке со сцены на концерте Бусулиса

"Мадара и Янис... Вчера присоединились к нам на сцене, чтобы отпраздновать свою любовь. Горько!", - написал Интарс Бусулис под опубликованным видео.

В ролике видно, как мужчина становится на одно колено на сцене и делает предложение своей возлюбленной на глазах у музыкантов и публики. Дама ответила утвердительно, после чего последовало радостное объятие.

Вскоре на сцену вынесли букет цветов, который мужчина преподнес своей даме. Интарс поздравил пару с помолвкой и сообщил собравшимся, что на свадьбу приглашены все желающие.

Видео оценили поклонники Бусулис, написавшие, что это действительно замечательный жест.

Как известно, сам Бусулис женат на своей супруге Инге уже 21 год.