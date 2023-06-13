Мужчина сделал предложение своей девушке со сцены на концерте Бусулиса

Певец Интарс Бусулис поделился в социальных сетях трогательным видео - во время его концерта прозвучало предложение руки и сердца.
"Мадара и Янис... Вчера присоединились к нам на сцене, чтобы отпраздновать свою любовь. Горько!", - написал Интарс Бусулис под опубликованным видео.
В ролике видно, как мужчина становится на одно колено на сцене и делает предложение своей возлюбленной на глазах у музыкантов и публики. Дама ответила утвердительно, после чего последовало радостное объятие.
Вскоре на сцену вынесли букет цветов, который мужчина преподнес своей даме. Интарс поздравил пару с помолвкой и сообщил собравшимся, что на свадьбу приглашены все желающие.
Видео оценили поклонники Бусулис, написавшие, что это действительно замечательный жест.
Как известно, сам Бусулис женат на своей супруге Инге уже 21 год.
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