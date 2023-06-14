Три знака Зодиака - любимчики Вселенной

Дева

Дева обладает наиболее выраженными из всех знаков Зодиака лидерскими чертами характера, помогающими добиваться поставленных целей и исполнения желаний. Дело в том, что Дев отличает от остальных практичность, способность заботиться о завтрашнем дне и рациональный подход. Девы - это достаточно гибкие и внимательные люди.

Они также умеют исследовать мир вокруг себя. А это дает возможность прощупывать и изучать почву, но не спешить с выводами и планировать свой успех постепенно.

Стрелец

Стрельцы оптимистичны. Однако важно помнить, что это люди, которые никогда не сидят на месте. Энергичные, активные и любознательные, они жить не могут без приключений. Им нравится быть на виду и идти на риск.

Именно за отсутствие страха перед переменами Вселенная всегда помогает Стрельцам, считают астрологи.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака получают желаемое без особых усилий. Основными любимчиками Вселенной астрологи называют их. Именно Близнецам жизнь сама предлагает множество возможностей и хранит их от неудач и бед.

Отличительные черты Близнецов - авантюризм, яркость характера, упрямство и непостоянство, но в то же время и рассудительность.