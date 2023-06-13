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Видео ⟩ Полиция в Резекне провела операцию с привлечением вертолета

rus.tvnet.lv/LETA
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Вертолет. Иллюстративное фото
Вертолет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В понедельник вечером полиция Резекне провела операцию с участием вертолета, но не сообщается, с чем она была связана.

В социальных сетях люди выразили беспокойство по поводу операции с участием полицейских машин и вертолета. В соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько полицейских машин преследуют и останавливают светлый автомобиль.

Задержание произошло возле здания городской думы. Пока неизвестно, были ли преследование и задержание связаны с нарушением правил дорожного движения или произведены в рамках более масштабной полицейской операции.

В Латгальском региональном управлении Госполиции агентству LETA пообещали предоставить официальную информацию об инциденте только в среду, а в Государственной пограничной охране подтвердили, что вертолет был задействован по просьбе полиции.

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