Видео ⟩ Полиция в Резекне провела операцию с привлечением вертолета

В социальных сетях люди выразили беспокойство по поводу операции с участием полицейских машин и вертолета. В соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько полицейских машин преследуют и останавливают светлый автомобиль.

Задержание произошло возле здания городской думы. Пока неизвестно, были ли преследование и задержание связаны с нарушением правил дорожного движения или произведены в рамках более масштабной полицейской операции.

В Латгальском региональном управлении Госполиции агентству LETA пообещали предоставить официальную информацию об инциденте только в среду, а в Государственной пограничной охране подтвердили, что вертолет был задействован по просьбе полиции.