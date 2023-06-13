Видео ⟩ Рижская школа в отчаянии из-за агрессивного ребенка, который грозит убийствами

Рижская литовская средняя школа обратилась в Сейм с "криком о помощи".

"Случаи бывают разные. Самое серьезное в том, что несовершеннолетний, я бы даже сказала - малолетний, в школу приносит нож. Кухонный нож. С половину руки", - рассказывает социальный педагог Рижской литовской средней школы Винета Берзиня.

Социальный педагог отметила - она не имеет права обыскивать сумку школьника. У полиции такого права тоже нет.

Из-за этого ученика длительное время страдают педагоги и сверстники. Потому что у одних одноклассников он выдирает волосы, регулярно угрожает другим.

"Была совсем недавно ситуация - этот же ученик в WhatsApp разослал видео садистского характера, где в мясной машине была размельчена кошка. Другой учащийся из этого же класса потерял сознание от этих ужасов. Директор школы пошла к медсестре спросить, что случилось.

Когда одна одноклассница сказала, кто прислал это видео, виновник пригрозил девочке, что прирежет ее", - рассказала Берзиня.

Зная, что насильник обычно реализует свои угрозы, родители учеников и школьный коллектив беспокоятся о безопасности в учебном заведении. Для школьника разработан и предложен индивидуальный учебный план, предусматривая получение основного образования в отдельном помещении в присутствии помощника учителя, но родители ребенка не согласны с этим, сообщает Panorāma.

Учитывая, что в Рижской литовской средней школе агрессивное поведение у этого ученика наблюдалось уже в первом классе, омбудсмен призывает замечать и предотвращать подобное еще до начала школы.

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