Фото ⟩ Красный дуб Рижского автовокзала "переехал"

Галерея: Красный дуб Рижского автовокзала "переехал"

Работы по пересадке проводило SIA Labie koki.

Пересадка дерева была необходима, поскольку в Риге реализуется проект интеграции в инфраструктуру центра Риги железнодорожной линии Rail Baltica. В рамках проекта происходит значительная реконструкция транспортной инфраструктуры, которая затронет и область автовокзала.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

"Перемещение дуба - технически сложная операция, которая занимает девять часов. Перемещаемое дерево весит около 40 тонн вместе с металлическими опорными конструкциями. (...) В течение следующих трех лет дубу нужно будет уделять повышенное внимание, чтобы он прижился на новом месте", - объясняет Эдгар Нейланд, эксперт по деревьям и глава Labie koki.

"Для того чтобы перенос дуба в ночное время в запланированные сроки прошел без осложнений, строители в сотрудничестве с несколькими ответственными городскими службами начали подготовительные работы уже 5 июня. Коридор для перемещения дерева был расчищен - трамвайные контактные сети были перенесены, мешающие опоры выровнены или удалены, а некоторые подземные коммуникации опущены. Это была совместная работа многих служб и компаний, оценивавших все возможные мешающие факторы и риски на пути перемещения дуба", - пояснил Арманд Веверис, руководитель RBBL.

Фото: Пресс-фото

В 2022 году сообщалось, что дерево мешало строителям железнодорожной ветки и его хотели срубить. Однако в январе было принято решение о пересадке дуба.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Красный дуб Рижского автовокзала - дендрологически ценное и относительно редкое в Латвии дерево, посаженное в 1964 году при строительстве автовокзала. Дуб дополняет ландшафт исторического центра Риги и имеет важное эмоциональное и историческое значение в контексте автовокзала. В январе 2020 года дерево было перенесено на временное место в связи со строительством Rail Baltica. В это время команда Рижского автовокзала ухаживала за деревом и обеспечивала регулярный полив.