Плакат раздора, закрытые торговые центры и новый президент - обсуждаем события недели

В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем события прошедшей недели - нашумевший плакат в ЛНБ, планы по закрытию торговых центров по воскресеньям и скорое вступление в должность нового президента Латвии Эдгара Ринкевича.

В социальных сетях не утихают дискуссии вокруг плаката украинского художника в Латвийской национальной библиотеке, министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") предлагает закрыть торговые центры по воскресеньям, и совсем скоро новый президент Латвии Эдгар Ринкевич вступит в свою должность. На этот раз в эфире "Кто вам платит?" обсудим самые заметные новости последней недели.