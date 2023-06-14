Плакат раздора, закрытые торговые центры и новый президент - обсуждаем события недели

В социальных сетях не утихают дискуссии вокруг плаката украинского художника в Латвийской национальной библиотеке, министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") предлагает закрыть торговые центры по воскресеньям, и совсем скоро новый президент Латвии Эдгар Ринкевич вступит в свою должность. На этот раз в эфире "Кто вам платит?" обсудим самые заметные новости последней недели.
Гости эфира:
- Сергей Снегирев - предприниматель и волонтер;
- Данута Дембовская - журналист портала rus.delfi.lv;
- Ивар Иябс - депутат Европарламента ("Для развития Латвии").
Темы эфира:
- Срезонировавший в общественном пространстве плакат украинского художника Анрия Кримсало "Русский оккупант - лучшее удобрение" (60х60см, фанера, лазерная резка, 2022), выставленный в Латвийской национальной библиотеке, который день вызывает острые дискуссии, преимущественно - в социальных сетях. Организаторы выставки подчеркивают, что это реакция украинского художника на российскую агрессию в Украине языком художественной метафоры, и прозвучавшую критику считают цензурой искусства. Политические деятели партии "Согласие", первыми обратившие внимание на плакат, с такой позицией не согласны, они акцентируют латвийский контекст и возможное употребление слова "оккупанты" в отношении местных русскоговорящих, заявляя, что такой плакат может их оскорбить. Комментаторы в социальных сетях в оценке ситуации разделились.
- Министерство земледелия готовит план по закрытию супермаркетов по воскресеньям. По мнению Минземледелия, это может стать одним из способов, как остановить рост цен, способствовать конкуренции в рабочие дни и позволить заработать маленьким предприятиям по воскресеньям. Оправданны ли ожидания отраслевого министерства?
- 31 мая Сейм избрал нового президента - им стал выдвиженец коалиционного "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого поддержали не партнеры по коалиции, а оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Изменит ли это состав правящей коалиции и привнесет ли новый президент новые веяния в латвийскую политику и общество?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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