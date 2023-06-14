Напал с ножом на незнакомца: в попытке убийства обвиняется подросток

Согласно решению о передаче уголовного дела суду, осенью прошлого года у обвиняемого возник умысел совершить убийство.

Обвиняемый, увидев, что по тротуару в его направлении идет неизвестный мужчина, последовал за ним до неосвещенного места, где напал со взятым с собой ножом.

Нападавший ударил его в спину и порезал лицо и горло.

Пострадавший активно сопротивлялся и громко звал на помощь, в результате чего обвиняемый испугался и сбежал с места происшествия.

Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент обвиняемый находится в Цесисском учреждении по воспитанию несовершеннолетних.