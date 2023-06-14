Напал с ножом на незнакомца: в попытке убийства обвиняется подросток

Видземская прокуратура передала суду уголовное дело, по котором несовершеннолетний подросток обвиняется в попытке убийства мужчины, сообщает агентство LETA.
Согласно решению о передаче уголовного дела суду, осенью прошлого года у обвиняемого возник умысел совершить убийство.
Обвиняемый, увидев, что по тротуару в его направлении идет неизвестный мужчина, последовал за ним до неосвещенного места, где напал со взятым с собой ножом.
Нападавший ударил его в спину и порезал лицо и горло.
Пострадавший активно сопротивлялся и громко звал на помощь, в результате чего обвиняемый испугался и сбежал с места происшествия.
Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент обвиняемый находится в Цесисском учреждении по воспитанию несовершеннолетних.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!