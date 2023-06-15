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Видео ⟩ Крушение судна с мигрантами в Греции: могли погибнуть до 500 человек

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

Греческие власти опасаются, что более 500 человек могли погибнуть в результате того, что затонул корабль с мигрантами, при этом СМИ сообщают, что многие из погибших могли быть детьми.

Корабль затонул в среду, 14 июня, в 92 километрах от юго-западного побережья Греции.

В аварии выжили 104 человека, из них примерно 26 госпитализированы.

Также началась перевозка пострадавших в Афины, сообщает издание ERT.

На данный момент найдены тела 78 человек, для их идентификации будут проведены ДНК-тесты.

Поиски в море продолжались всю ночь и утро, но безуспешно. "Ночью не было найдено ни выживших, ни пострадавших", - сказал представитель береговой охраны Греции.

Он добавил, что люди, которые находились под палубой, вероятно, не смогли спастись, когда затонуло 30-метровое судно. Официальные лица в Греции подсчитали, что погибло более 500 человек, но признают, что точное число погибших никогда не станет известно. Оценки основаны на показаниях выживших и расчетах береговой охраны.

СМИ процитировали нескольких выживших, которые заявили, что на борту могло находиться более 700 человек, в том числе около 100 детей.

Корабль следовал из Ливии в Италию.

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