Видео ⟩ Крушение судна с мигрантами в Греции: могли погибнуть до 500 человек

Корабль затонул в среду, 14 июня, в 92 километрах от юго-западного побережья Греции.

В аварии выжили 104 человека, из них примерно 26 госпитализированы.

Также началась перевозка пострадавших в Афины, сообщает издание ERT.

На данный момент найдены тела 78 человек, для их идентификации будут проведены ДНК-тесты.

Поиски в море продолжались всю ночь и утро, но безуспешно. "Ночью не было найдено ни выживших, ни пострадавших", - сказал представитель береговой охраны Греции.

Он добавил, что люди, которые находились под палубой, вероятно, не смогли спастись, когда затонуло 30-метровое судно. Официальные лица в Греции подсчитали, что погибло более 500 человек, но признают, что точное число погибших никогда не станет известно. Оценки основаны на показаниях выживших и расчетах береговой охраны.

СМИ процитировали нескольких выживших, которые заявили, что на борту могло находиться более 700 человек, в том числе около 100 детей.

Корабль следовал из Ливии в Италию.

At least 79 people drowned in the Aegean Sea near Greece after a large boat carrying migrants sank early Wednesday. Here is what we know. https://t.co/RL0XJTxOw3 pic.twitter.com/Wgow3qwE1D — The New York Times (@nytimes) June 15, 2023