"Первую зиму я пережила": Линда Мурниеце о жизни за городом

"Первую зиму я пережила. Как я уже говорила, если я это переживу, то, наверное, останусь, но был момент, когда я поняла - больше не хочу. Утром, когда встаю - опять снег. Снега было не по колено! Замело выше пояса! В какой-то момент я поняла, что больше ничего не хочу - ни лопаты для снега, ни снегоуборщика, что это все слишком тяжело для меня", - вспоминает Линда.

В самую трудную минуту ей на помощь пришли друзья и то, что ей пришлось принимать гостей в соседнем гостевом доме, который стал ее бизнесом.

Летом появились другие хлопоты в виде удобрения полей. "Местные фермеры удобряют окрестные поля с помощью грузовиков с навозной жижей, и кажется, что вы неделю окружены этими запахами…" - говорит Линда.

Она должна была принимать посетителей именно в это время. "Девушка пришла посидеть в кадке, полюбоваться окрестностями…" - смеется Линда, но добавляет, что гостья осталась довольна.

В качестве преимущества Линда упоминает, что, живя в одиночестве, ей нравится проводить время наедине с собой. "Я предполагаю, что мне даже начинает нравиться проводить время с собой - я много читала, много думала. Впервые у меня появилась такая возможность, появилось время для себя, которое я не пыталась искусственно заполнить", - сказала она.