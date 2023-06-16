ЦИК отказал в регистрации референдума за отзыв Сейма

Статья 14 Конституции гласит, что "право инициировать всенародное голосование об отзыве Сейма не может быть использовано через год после созыва Сейма". Новоизбранный Сейм собрался на свое первое заседание 1 ноября 2022 года, поэтому в настоящее время нет возможности предложить роспуск Сейма.

Заявка "Силы народной власти" в ЦИК поступила 8 июня. Согласно закону "О всенародном голосовании, предложении законов и инициатив европейских граждан", ЦИК должен принять решение о регистрации или отказе инициативной группы в десятидневный срок после получения заявления.

Ранее лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс заявлял, что вместе с партией попытается собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма. Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.