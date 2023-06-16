ЦИК отказал в регистрации референдума за отзыв Сейма

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала политической партии "Сила народной власти" (Tautas varas spēks) в регистрации сбора подписей под предложением о проведении всенародного голосования об отзыве Сейма, поскольку согласно Конституции право предлагать всенародное голосование по этому вопросу может быть использовано через год после созыва нового Сейма, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии.
Статья 14 Конституции гласит, что "право инициировать всенародное голосование об отзыве Сейма не может быть использовано через год после созыва Сейма". Новоизбранный Сейм собрался на свое первое заседание 1 ноября 2022 года, поэтому в настоящее время нет возможности предложить роспуск Сейма.
Заявка "Силы народной власти" в ЦИК поступила 8 июня. Согласно закону "О всенародном голосовании, предложении законов и инициатив европейских граждан", ЦИК должен принять решение о регистрации или отказе инициативной группы в десятидневный срок после получения заявления.
Ранее лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс заявлял, что вместе с партией попытается собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма. Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.
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