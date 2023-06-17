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Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа". Главный раввин Украины ответил

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Владимир Путин и Моше Реувен Асман
Владимир Путин и Моше Реувен Асман Фото: AP/Scanpix

16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что у с детства имеет много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа". Главный раввин Украины ответил на эти обвинения, пишет УНИАН.

Путин также подчеркнул, что не понимает, "как можно поддерживать неонацистское отребье".

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил президенту России в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу.

И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - отметил Моше Реувен Асман.

Главный раввин Украины также отметил, что в стране нет неонацистов. "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - сказал он.

Портал "Медуза" опубликовал расшифровку сказанного Путиным на форуме. В ней говорится, что он также назвал героев Украины неонацистами.

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