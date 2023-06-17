Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа". Главный раввин Украины ответил

16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что у с детства имеет много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа". Главный раввин Украины ответил на эти обвинения, пишет УНИАН.