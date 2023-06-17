На юге Великобритании из-за засухи запретили использовать садовые шланги

Из-за вызванного жарой и засухой роста спроса на питьевую воду миллионам человек на юге Великобритании запретили использовать садовые шланги, сообщает AFP.
Временный запрет для жителей южных графств Кент и Сассекс вступит в силу 26 июня. Людям будут запрещено использовать воду для полива садов, наполнения бассейнов, мытья автомобилей и других неважных вещей.
Предприятие South East Water сообщило, что в июне спрос на воду достиг новых рекордов, несмотря на то, что предприятие обеспечивает дополнительно 120 миллионов литров воды в день.
Из-за нехватки воды в санитарных помещениях в Восточном Сассексе пришлось частично закрыть три школы.
"Ситуация развивается гораздо быстрее, чем в прошлом году", - рассказал директор South East Water Дэвид Хилтон. Он пояснил, что предприятие сначала попросило людей использовать воду только для нужд первой необходимости, но, к сожалению, теперь ситуация требует введения временных ограничений на потребление воды.
Предприятие Southern Water, которое снабжает водой районы Кента, в четверг предупредило, что спрос на воду в графстве превышает предложение. Поставщик воды сообщил, что спрос выше на 15%, чем ожидалось в этом году.
За нарушение временного ограничения гроpит штраф до 1000 фунтов (1169 евро).
Согласно данным государственного агентства метеорологии, в Англии в прошлом году было почти такое же жаркое лето, как в 2018 году. Лето в эти годы было признано самым жарким в истории Англии. В различных частях страны температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию.
Метеорологии прогнозируют, что это лето тоже будет сухим. В нескольких округах Англии уже наблюдается резкое падение уровня воды в водоемах.
Шотландское агентство по охране окружающей среды выпустило предупреждение о нехватке воды для всех регионов, предупреждая, что к концу месяца треть страны может столкнуться с острой нехваткой воды.
"Наши реки и озера подвержены огромному давлению, и понятно, что потребуются дальнейшие действия, чтобы их защитить", - предупредил представитель агентства.
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