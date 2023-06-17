На юге Великобритании из-за засухи запретили использовать садовые шланги

Временный запрет для жителей южных графств Кент и Сассекс вступит в силу 26 июня. Людям будут запрещено использовать воду для полива садов, наполнения бассейнов, мытья автомобилей и других неважных вещей.

Предприятие South East Water сообщило, что в июне спрос на воду достиг новых рекордов, несмотря на то, что предприятие обеспечивает дополнительно 120 миллионов литров воды в день.

Из-за нехватки воды в санитарных помещениях в Восточном Сассексе пришлось частично закрыть три школы.

"Ситуация развивается гораздо быстрее, чем в прошлом году", - рассказал директор South East Water Дэвид Хилтон. Он пояснил, что предприятие сначала попросило людей использовать воду только для нужд первой необходимости, но, к сожалению, теперь ситуация требует введения временных ограничений на потребление воды.

Предприятие Southern Water, которое снабжает водой районы Кента, в четверг предупредило, что спрос на воду в графстве превышает предложение. Поставщик воды сообщил, что спрос выше на 15%, чем ожидалось в этом году.