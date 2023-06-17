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Видео ⟩ Ползают по развалинам, пьют алкоголь. Родитель встревожен досугом школьников

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

Во время летних каникул, когда школьники отдыхают от учебы, возможностей для досуга предостаточно. Однако один родитель предупреждает - в Шампетерисе возле пруда Литю (Līķu dīķa) есть опасное место, где собирается молодежь и распивает алкоголь, сообщает программа Bez Tabu.

"Это место, где молодые люди рискуют жизнью, ползая по полуразрушенным зданиям, употребляя алкоголь (возможно, не только).

Я видел детей в возрасте 10-13 лет, некоторые из них были пьяны и спали, а молодые люди постарше бродили вокруг с неясными намерениями.

И все это происходило в присутствии пьяных взрослых. Пожалуйста, присмотрите за своими детьми!", - призывает обеспокоенный отец.

Муниципальная полиция призывает жителей немедленно сообщать, если они видят, что несовершеннолетние нарушают закон.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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