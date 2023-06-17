Видео ⟩ Ползают по развалинам, пьют алкоголь. Родитель встревожен досугом школьников

Во время летних каникул, когда школьники отдыхают от учебы, возможностей для досуга предостаточно. Однако один родитель предупреждает - в Шампетерисе возле пруда Литю (Līķu dīķa) есть опасное место, где собирается молодежь и распивает алкоголь, сообщает программа Bez Tabu.