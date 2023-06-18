Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

На вопрос DW, как могут повести себя немецкие социал-демократы после того, как война в Украине закончится и Путин перестанет быть президентом РФ, Райнхард Бингенер ответил, что отношение к России как в Германии, так и в СДПГ весьма серьезно изменилось: "Не думаю, что года через два кто-то скажет: давайте опять запустим газопровод". Если же говорить о Шрёдере, который 9 мая вместе с правыми и левыми популистами вновь, как будто ничего не случилось, пошел на прием в посольство РФ в Берлине, то журналист FAZ честно признался: "Его поведение остается для нас загадкой". В книге сказано, что это, возможно, некая смесь своенравия, алчности и упрямства.