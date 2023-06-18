"Верю, что он жив". Как ищут пропавших без вести воинов ВСУ

В Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обращаются те родственники пропавших без вести, которые не знают, с чего начать поиски. В структуре им могут помочь на месте, если в реестрах уже есть актуальная информация о местонахождении бойца. Или же - направить в органы, с которых следует начать оформление и сбор необходимых документов - полиции, территориального центра комплектования и социальной поддержки, Национального информационного бюро, СБУ и т.д.

Родные пропавших без вести в Координационном штабе Фото: DW

"Это уникальная структура, которой раньше не было в практике", - рассказывает Виктория Цимбалюк, специалист Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Цимбалюк как волонтер начинала работу в штабе на этапе его формирования в прошлом году. Сюда она пришла с собственной историей потери - своего родного брата ей пришлось искать самостоятельно в полях только что освобожденной Харьковщины, через полгода после того, как он погиб там. Говорит, тогда месяцами не знала, куда идти за помощью с поисками, сейчас ситуация - сравнивает девушка - кардинально другая. В частности, благодаря активности родственников пропавших и отчетности государства перед ними.

"Уже больше года я не имею никакой информации! Меня футболят из одного места в другое!" - с такими жалобами в Координационный штаб приходят родственники пропавших без вести. Здесь для них также проводят индивидуальные консультации.