Вс, 18.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео и фото ⟩ В Екабпилсе автомобиль "влетел" в магазин мебели; водитель - в больнице

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Авария в Екабпилсе.
Авария в Екабпилсе. Фото: @Sadursme_

В субботу, ранним утром, один автомобиль в Екабпилсе на большой скорости въехал в мебельный магазин, и водитель после несчастного случая доставлен в медицинское учреждение, проинформировала Государственная полиция.

Вызов на место событий получен до 5 утра.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что машина на большой скорости "летит" в магазин, находясь на высоте в метр или даже пару метров над землей. Знающие окрестности поясняют, что на перекрестке близлежащих дорог есть снижение, которое послужило трамплином, чтобы машина оторвалась от земли.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх