Видео и фото ⟩ В Екабпилсе автомобиль "влетел" в магазин мебели; водитель - в больнице

В субботу, ранним утром, один автомобиль в Екабпилсе на большой скорости въехал в мебельный магазин, и водитель после несчастного случая доставлен в медицинское учреждение, проинформировала Государственная полиция.
Вызов на место событий получен до 5 утра.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что машина на большой скорости "летит" в магазин, находясь на высоте в метр или даже пару метров над землей. Знающие окрестности поясняют, что на перекрестке близлежащих дорог есть снижение, которое послужило трамплином, чтобы машина оторвалась от земли.
Šorīt Jēkabpilī,Nameja ielā automašīna taranējusi mēbeļu veikalu, notikuma apstākļi tiek skaidroti. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi #jēkabpils pic.twitter.com/IpdcobbYsO— Sadursme (@Sadursme_) June 17, 2023
Jēkabpils pic.twitter.com/9wV3jyZFNk— Nepareizais (@realNepareizais) June 17, 2023