Видео и фото ⟩ В Екабпилсе автомобиль "влетел" в магазин мебели; водитель - в больнице

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что машина на большой скорости "летит" в магазин, находясь на высоте в метр или даже пару метров над землей. Знающие окрестности поясняют, что на перекрестке близлежащих дорог есть снижение, которое послужило трамплином, чтобы машина оторвалась от земли.