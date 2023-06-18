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Стрельба в пригороде Чикаго: погиб человек, много раненых

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Стрельба
Стрельба Фото: AP/Scanpix

По меньшей мере 29 человек получили ранения и один человек погиб в результате стрельбы в городе Уиллоубрук неподалеку от Чикаго, утром в воскресенье, 18 июня, сообщила полиция.

Двое человек находятся в критическом состоянии, всего амбулаторное лечение получают восемь человек, сообщат власти.

По словам свидетелей, более 200 подростков и молодых людей собрались на праздник, когда вскоре после полуночи началась стрельба. Свидетели сообщают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

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