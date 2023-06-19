Женщина, которую ранее нашли в гробу живой, умерла в больнице

Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило, что 76-летняя Белла Монтойя умерла от инсульта.

По сообщению министерства, дежурный врач констатировал ее смерть после того, как она не отреагировала на сердечно-легочную реанимацию.

Как сообщалось, 76-летняя Белла Монтойя была госпитализирована 9 июня с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи боролись за жизнь женщины, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В результате дежурный врач объявил о ее смерти.

"Нам и свидетельство о смерти выдали", - рассказал местным СМИ ее сын Гильберто Барбера.

В этот же день семья Монтойи отвезла ее тело в похоронное бюро. "Нас там было 20 человек. Примерно через пять часов из гроба послышались звуки. Когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит", - рассказал сын. Он также добавил в интервью El Universo, что "она изо всех сил пыталась дышать".

​Однако местные СМИ сообщают, что женщина начала подавать признаки жизни после того, как родственники открыли гроб, чтобы поменять ей одежду перед похоронами.

Монтойя тут же была перевезена в ту же больницу и помещена в отделение интенсивной терапии. Неделю медики пытались спасти ей жизнь.

Министерство здравоохранения Эквадора собрало специальный комитет для расследования инцидента. Семья Беллы Монтойи будет обращаться в прокуратуру с заявлением о врачебной халатности.

Подробности о враче, преждевременно констатировавшем смерть женщины, не разглашаются.