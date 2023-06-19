Женщина, которую ранее нашли в гробу живой, умерла в больнице

76-летняя женщина из Эквадора, которая ранее была ложно объявлена мертвой, ушла из жизни в реанимации, сообщают зарубежные СМИ.
Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило, что 76-летняя Белла Монтойя умерла от инсульта.
По сообщению министерства, дежурный врач констатировал ее смерть после того, как она не отреагировала на сердечно-легочную реанимацию.
Как сообщалось, 76-летняя Белла Монтойя была госпитализирована 9 июня с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи боролись за жизнь женщины, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В результате дежурный врач объявил о ее смерти.
"Нам и свидетельство о смерти выдали", - рассказал местным СМИ ее сын Гильберто Барбера.
В этот же день семья Монтойи отвезла ее тело в похоронное бюро. "Нас там было 20 человек. Примерно через пять часов из гроба послышались звуки. Когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит", - рассказал сын. Он также добавил в интервью El Universo, что "она изо всех сил пыталась дышать".
Однако местные СМИ сообщают, что женщина начала подавать признаки жизни после того, как родственники открыли гроб, чтобы поменять ей одежду перед похоронами.
Монтойя тут же была перевезена в ту же больницу и помещена в отделение интенсивной терапии. Неделю медики пытались спасти ей жизнь.
Министерство здравоохранения Эквадора собрало специальный комитет для расследования инцидента. Семья Беллы Монтойи будет обращаться в прокуратуру с заявлением о врачебной халатности.
Подробности о враче, преждевременно констатировавшем смерть женщины, не разглашаются.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!