Типичный пьяный водитель в Латвии - какой он?

Уже в эти выходные по всей Латвии будет отмечаться Лиго. Поэтому водителям стоит напомнить, что алкоголь и вождение - вещи несовместимые. В прошлом году Государственная полиция провела исследование, в ходе которого выяснила, каков профиль типичного пьяного водителя в Латвии. Предлагаем возможность ознакомиться с данными, полученными в ходе исследования.
В исследовании рассматривались случаи с водителями, управлявшими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На основе полученных данных был создан портрет типичного пьяного водителя в Латвии. Выборку исследования составил 1531 водитель, которые в период с 1 января по 30 июня прошлого года управляли автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 1,5 промилле или под воздействием наркотических веществ.
Типичным правонарушителем является мужчина (94%) в возрасте от 30 до 39 лет (30%), который передвигается в основном на автомобиле (69%).
Также стоит отметить, что в 32% случаев на момент фиксирования нарушения у водителя не было действующего водительского удостоверения, а 46% водителей совершили нарушение на транспортном средстве, не принадлежащем им. В 77% случаев автомобиль принадлежал физическому лицу, а в 20% - юридическому.
В 59% случаев водитель совершил правонарушение на легковом транспортном средстве, не принадлежащем ему. В 82% случаев автомобиль принадлежал физическому лицу, а в 15% - юридическому.
Кроме того, Госполиция пришла к выводу, что больше всего случаев вождения в нетрезвом виде происходит в городах.
Из 1531 человека 983 человека, или 64%, сели за руль под действием 1,5-2 промилле. 476 или 31% водителей сидели за рулем автомобиля с уровнем алкоголя выше двух промилле. 5% или 82 водителя управляли транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Чаще всего люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения управляли автомобилем (69% случаев или 1054 человека), а также велосипедом - 284 человека или 19%.
Водители, помните - вне зависимости от типа транспортного средства, в сочетании с алкоголем оно может стать опасным оружием, поскольку из-за опьянения у челоыека замедляется скорость реакции и способность адекватно реагировать в критических ситуациях.
Чтобы избежать неприятных происшествий дома и в дороге, лучше всего воздержаться от употребления алкоголя и выбрать альтернативу. Вода или различные освежающие напитки и соки - это возможность поднять бокал, но не опьянеть. Если вы все же хотите почувствовать вкус пива, то лучшее решение - его безалкогольный варинат. Сегодня пищевая промышленность развилась настолько, что вкус безалкогольного пива уже не сильно отличается от обычного.
Статья подготовлена в сотрудничестве с безалкогольным пивом Mežpils.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!