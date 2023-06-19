Типичный пьяный водитель в Латвии - какой он?

В исследовании рассматривались случаи с водителями, управлявшими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На основе полученных данных был создан портрет типичного пьяного водителя в Латвии. Выборку исследования составил 1531 водитель, которые в период с 1 января по 30 июня прошлого года управляли автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 1,5 промилле или под воздействием наркотических веществ.

Типичным правонарушителем является мужчина (94%) в возрасте от 30 до 39 лет (30%), который передвигается в основном на автомобиле (69%).

Также стоит отметить, что в 32% случаев на момент фиксирования нарушения у водителя не было действующего водительского удостоверения, а 46% водителей совершили нарушение на транспортном средстве, не принадлежащем им. В 77% случаев автомобиль принадлежал физическому лицу, а в 20% - юридическому.

В 59% случаев водитель совершил правонарушение на легковом транспортном средстве, не принадлежащем ему. В 82% случаев автомобиль принадлежал физическому лицу, а в 15% - юридическому.

Кроме того, Госполиция пришла к выводу, что больше всего случаев вождения в нетрезвом виде происходит в городах.