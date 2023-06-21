Главные везунчики среди знаков Зодиака - сорвут денежный куш даже в деревне

Овен

Овен - один из самых денежных знаков Зодиака. Овны прекрасно чувствуют себя в финансовом секторе, поэтому с астрологической точки зрения им стоит искать работу в банковской сфере. Однако если человек живет в деревне, где нет отделения банка, ему все равно стоит прокладывать себе путь к деньгам околобанковскими тропками.

Например, рассмотреть вакансии бухгалтера в местном магазинчике, а если такого нет - открыть свой, но специализироваться именно на ведении денежных вопросов.

Водолей

Водолей - мудрый знак Зодиака, которому везет очень редко, но по-крупному. Водолеи - это те самые люди, которые купят миллион лотерейных билетов, разочаруются, назовут все лотереи обманом, а потом выиграют миллион.

Рыбы

Рыбы могут считаться одним из самых везучих знаков Зодиака, потому что, несмотря на скверный характер, они умудряются реализовать себя или в личной жизни, или в карьере. Кстати, с деньгами у Рыб тоже неплохо складываются отношения. Они могут стать сказочно богатыми, если будут выставлять Вселенной сказочные желания.