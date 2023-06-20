Центр госязыка провел самое больше количество проверок за 3 года

Статистические данные отдела языкового контроля ЦГЯ свидетельствуют,

что в прошлом году центр получил и рассмотрел 1165 заявлений, что в 1,7 раза больше, чем в 2021 году, а также в 1,2 раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году ЦГЯ провел 2451 проверку.

В прошлом году центр принял 664 решения о применении наказания, в 566 случаях было принято решение о применении штрафа, а 98 раз применено предупреждение. Количество постановлений о применении наказания выше, чем в 2020 и 2021 годах.

В прошлом году ЦГЯ начал 671 процесс в связи с административными нарушениями, что в 1,2 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах, когда было начато по 531 процессу.

В 73% случаев в прошлом году административные процессы были начаты в связи с неиспользованием государственного языка в объеме, необходимом для исполнения профессиональных и служебных обязанностей. Каждый пятый процесс связан с несоблюдением правил предоставления информации.

В прошлом году административные процессы велись в связи с непредоставлением на государственном языке информации, связанной с обращением товаров; заключением трудового договора с работником без соблюдения уровня владения государственным языком; в связи с непредоставлением информации или предоставлением учреждению заведомо ложных сведений, а также за невыполнение законных требований должностного лица или препятствование действиям должностного лица.