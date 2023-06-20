Минобороны России косвенно признало гибель 9000 солдат

Практически все эти случаи связаны с потерей кормильца на войне в Украине.

Самый быстрый прирост получателей военной пенсии в прошлом году был зарегистрирован в Республике Тува - по сравнению с 2021 годом он увеличился более чем в пять раз.

Еще в семи регионах рост составил более 50%.

"Важные истории" подчеркивают, что реальное количество российских солдат, погибших в прошлом году, гораздо выше, ведь в статистику получателей пенсий попадают только те семьи, которые сумели преодолеть все бюрократические препятствия и оформить необходимые документы. Также следует учитывать, что не у всех погибших солдат есть родственники, которые могли бы получать такую ​​пенсию.

Минобороны России официально не предоставляло информацию о российских солдатах, погибших на войне в Украине, с сентября прошлого года. Тогда было объявлено, что Россия потеряла в Украине 5937 солдат. С тех пор Минобороны еще трижды говорило о погибших бойцах, признав гибель еще 162 солдат.

Тем временем изданию "Медиазона" и Русской службе BBC удалось выяснить имена более 25,5 тысячи российских военных, погибших в Украине.

По украинским оценкам, потери российской армии в Украине уже превысили 220 тысяч человек.

"Важные истории" также отмечают, что, согласно данным Росреестра инвалидов, в июне прошлого года впервые за несколько лет увеличилось количество военнослужащих-инвалидов. К маю этого года их могло стать 4500 человек.

Издание подчеркивает, что получить статус инвалида очень сложно и весь процесс занимает несколько месяцев. Это означает, что реальное количество российских солдат-инвалидов на войне в Украине гораздо выше.

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