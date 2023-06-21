Видео ⟩ "Я "сижу" на таблетках": Последнее интервью мачехи перед тем, как Юстине нашли мертвой

Мачеха девочки сказала программе Degpunktā: "Нам очень тяжело, не только вы приходите и спрашиваете, мы пытаемся как-то жить с тем, что не знаем, где ребенок. Это очень сложно, я не буду комментировать, потому что мы ничего не знаем.

Я "сижу" на таблетках, иначе не могу. Когда приходят журналисты, они снова и снова спрашивают, что вы думаете… Вы даже не представляете, что это такое".

Позже глава Наутренского волостного управления рассказала, что вечером в поселок приехали несколько десятков полицейских, которые посетили дом Юстине.

Как утверждает полиция, тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По неподтвержденным данным, останки Юстине были найдены в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Дубули - деревня в Каунатской волости Резекненского края. По неофициальной информации, в этом месте проживает бабушка Юстине по отцовской линии.

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении к ним меры пресечения будет принято в ближайшие дни.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

В настоящее время уже начаты экспертизы для установления точной причины смерти.

Видео: Сюжет программы Degpunktā