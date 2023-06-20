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Пропавшая Юстине Рейникова найдена убитой. Задержаны два человека

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rus.tvnet.lv LETA
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Поиски Юстине Рейниковой
Поиски Юстине Рейниковой Фото: Jānis Škapars/TVNET
  • Неофициальная информация: по подозрению в убийстве задержаны отец и мачеха Юстине

Пропавшая в начале мая в Роговке семилетняя Юстине найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, по подозрению в совершении преступления задержаны два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Как утверждает полиция, тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении к ним меры пресечения будет принято в ближайшие дни.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Полиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Неофициальная информация: по подозрению в убийстве Юстине задержаны ее отец и мачеха

По неофициальной информации, отца и приемную мать девочки задержали сегодня рано утром - к ним прибыли два экипажа Госполиции.

По неподтвержденным данным, останки Юстине были найдены в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Дубули - деревня в Каунатской волости Резекненского края. По неофициальной информации, в этом месте проживает бабушка Юстине по отцовской линии.

Поиски Юстине Рейниковой

Семилетняя Юстине около 19 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

​Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась под надзором Сиротского суда. Отец девочки и ее мачеха с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Поскольку у Юстине были проблемы со здоровьем, она не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.

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