Пропавшая Юстине Рейникова найдена убитой. Задержаны два человека

Как утверждает полиция, тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении к ним меры пресечения будет принято в ближайшие дни.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Полиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Неофициальная информация: по подозрению в убийстве Юстине задержаны ее отец и мачеха

По неофициальной информации, отца и приемную мать девочки задержали сегодня рано утром - к ним прибыли два экипажа Госполиции.