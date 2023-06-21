В Юрмале выступит солист Метраполитен-опера Александр Цымбалюк

12 августа, в концертном зале "Дзинтари", на концерте Viva amore! в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инессa Галанте", вместе с музой и патронессой мероприятия Инессa Галанте на сцену выйдут всемирно известные артисты, среди которых – знаменитый украинский бас Александр Цымбалюк, исполняющий ведущие партии в постановках известнейших оперных домов мира.
Украинский бас Александр Цымбалюк – один из самых молодых артистов, когда-либо исполнявших заглавную партию в опере "Борис Годунов" на всемирно известной сцене Баварской государственной оперы. Начав с международного дебюта в Королевской опере Лондона, Цымбалюк регулярно выступает на сценах самых блистательных опер, в том числе в Метраполитен-опера в Нью-Йорке, в миланской Ла Скала, Парижской национальной опере, Гамбургской государственной опере, Лондонской Королевской опере Ковент-Гарден и в других.
В прошлом сезоне он принял участие в двух постановках Нью-Йоркской Метраполитен-оперы – "Леди Макбет Мценского уезда" и "Дон Жуан", а в Гамбургской государственной опере исполнил главную роль в "Евгении Онегине", выступил на множестве фестивалей оперной музыки, а также спел 9 симфонию Бетховена на сцене концертного зала La Seine Musicale в Булонь-Биланкуре.
Александр Цымбалюк учился в Одесской консерватории имени А.В. Неждановой, где в 2003 году получил степень магистра по вокальному исполнению. Уже во время учебы он успешно стартовал на международной музыкальной арене, побеждая в различных конкурсах, в том числе, занял первое место на Международном конкурсе им. Микулаша Шнайдера-Трнавского в Словакии в 2000 году. Кроме того, он завоевывал первые места на Конкурсе молодых оперных исполнителей Риккардо Дзандонаи и Международном конкурсе им. Чайковского в 2007 году.
12 августа на концерте Viva amore! вместе с Александром Цымбалюком и Инессa Галанте на сцену также выйдут солист Национальной государственной оперы и балета (ЛНОБ) Артем Сафронов, австрийская пианистка Грета Эрхартер–Саргсян, а также выступят молодые артисты. Этот концерт обещает быть одним из самых эмоциональных в истории «Summertime – приглашает Инессa Галанте», так как этим летом фестиваль проводится в последний раз.
Этим летом в программу "Summertime – приглашает Инессa Галанте" входят шесть концертов. 10 августа, на концерте в честь открытия, выступит виртуозные латвийские пианисты Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус. 11 августа зажигательную и яркую концерт-вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel. 12 августа, в малом зале, слушателей соберет концерт Инессы Галанте Viva amore, а вечером 12 августа – многократный участник и лауреат фестиваля Сан-Ремо, победитель "Еврровидения" - итальянская звезда Рафаэль Гвалаци. 13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. Фестиваль завершится вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен Дитрих", созданным ею после личного трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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