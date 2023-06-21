В Юрмале выступит солист Метраполитен-опера Александр Цымбалюк

Украинский бас Александр Цымбалюк – один из самых молодых артистов, когда-либо исполнявших заглавную партию в опере "Борис Годунов" на всемирно известной сцене Баварской государственной оперы. Начав с международного дебюта в Королевской опере Лондона, Цымбалюк регулярно выступает на сценах самых блистательных опер, в том числе в Метраполитен-опера в Нью-Йорке, в миланской Ла Скала, Парижской национальной опере, Гамбургской государственной опере, Лондонской Королевской опере Ковент-Гарден и в других.

В прошлом сезоне он принял участие в двух постановках Нью-Йоркской Метраполитен-оперы – "Леди Макбет Мценского уезда" и "Дон Жуан", а в Гамбургской государственной опере исполнил главную роль в "Евгении Онегине", выступил на множестве фестивалей оперной музыки, а также спел 9 симфонию Бетховена на сцене концертного зала La Seine Musicale в Булонь-Биланкуре.