"Буду делать так, как лучше для меня": Линда Мурниеце о разорванных отношениях

Мурниеце призналась, что поняла, что самое главное - не позволять себе думать о том, что о твоем выборе скажут другие. Именно эту ошибку она совершила, когда ее второй брак подошел к концу.

Однако со временем она поняла, что должна жить для себя: "Я поняла, что не буду оставаться в отношениях, которые мне не подходят, не буду думать, что скажут другие. Я буду делать то, что лучше для меня".

Мурниеце откровенно рассказала и о последних своих распавшихся отношениях. По ее словам, она осознала, что должна брать это на себя, чтобы эта информация не просачивалась из других источников и не обрастала слухами.

На вопрос о том, оправилась ли она от своих последних отношений, Линда с улыбкой говорит, что это не было большой трагедией: "Я также публично рассказала, что в мае прошлого года, когда улетела моя птичка - было более болезненно. Может быть, это звучит цинично, но... Как есть, так есть. Я в своем возрасте усвоила: если отношения не те, что хочется, надо вовремя от них избавляться".

Последние отношения у Мурниеце были с мужчиной по имени Эдгар. Вместе они были около года. Позже она поделилась откровением: "Наверное, я встречаю не тех мужчин".

У Линды Мурниеце за плечами три брака, которые закончились разводом.