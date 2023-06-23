Для RUS TVNET ⟩ Вера Мусаелян: Два года я была влюблена в рижанина, он открыл мне мир

7 июля в Юрмале в ботаническом саду легендарной виллы Морберга выступит поп-рок группа AloeVera. В беседе с RUS TVNET солистка коллектива Вера Мусаелян рассказала об особой связи с Латвией, новом альбоме и запрете на выступления в РФ.
О Латвии и людях здесь
"У меня большая история связана с Латвией, Ригой и Юрмалой, потому что два года я была безумно влюблена в молодого человека, который жил в Риге. И поэтому я два года жила между Москвой и Ригой. Ездила просто каждую неделю. Жила там долгое время. Так что для меня это сейчас не просто место для концертов - это место моих прекрасных ностальгических воспоминаний: вот тут мы где-то гуляли, а вот тут мы целовались. Для меня это как поездка домой", - говорит Вера Мусаелян.
Она добавляет, что в Латвии удивительная публика: "Я обожаю рижские концерты, потому что я помню, как всякий раз, когда мы приезжали, нам говорили, чтобы мы не переживали, ведь рижане неэмоциональные. То есть им нравится, но они как бы не танцуют, не прыгают. И это нормально - "Вы не переживайте!". И вот мы поем пятую песню, и все танцуют и скачут. И это такое счастье, ликование. Я думаю: "Давайте расскажите мне, какие неэмоциональные рижане". Так что мы нашли полное взаимопонимание с аудиторией".
Вера Мусаелян подтвердила, что сейчас проживает в Берлине.
"Германия дала нам визу артиста впервые в моей жизни. У меня есть документ, в котором написано, что я - музыкант, я - артист. Россия никогда особо не признавала это как реальную профессию", - отмечает Вера. Это дало группе AloeVera спокойно гастролировать по городам Европы, в том числе и выступить в Риге. Кстати, с Берлином Веру познакомил тоже тот самый молодой человек из Риги: "Он мне открыл мир. Это правда!".
О запретах на концерты в России
В России AloeVera - запрещенная группа. Над ними осуществляется надзор. Следят за тем, что они пишут, просматривают соцсети: "Как видите, мы с улыбкой к этому относимся, потому что всякий раз переживать по этому поводу просто нет никаких сил. Поэтому остается только смеяться над происходящим".
"Нашу группу постепенно запрещали. С этим связаны и моя политическая позиция, и то, что я была в отношениях с оппозиционным политиком. Это тоже все повлияло. [...] Сначала это все делали тайно, тихо, но уже в связи с последними событиями, связанными с войной, появился список запрещенных артистов и это стало практически официально", - объяснила Вера.
Вот уже почти два года они не могут давать концерты в России. Если раньше это были хотя бы маленькие площадки, то сейчас они не могут выступать совсем. Сначала это казалось чем-то невероятным, ведь AloeVera - это не группа, собирающая стадионы".
Отношения Веры Мусаелян с оппозиционным политиком Ильей Яшиным стали одним из важных факторов, почему власти обратили внимание на группу. История этих отношений закончилась, и бывшие возлюбленные больше не общаются: "Я, естественно, наблюдаю, переживаю, хожу на суды, но, скорее, как любой небезразличный гражданин, а не как человек, у которого с ним какие-то личные отношения".
Илья Яшин - один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины. Уголовное дело против политика было возбуждено в 2022 году из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
О политике в лирике и новом альбоме
"Дело не в том, что я решила петь про политику, а дело в том, что это стало меня волновать. Точно так же, как меня волновали только мои потрясающие мужчины, только мои потрясающие влюбленности. Поэтому теперь песни изменились. Я бы хотела, чтобы через некоторое время ситуация была такой, чтобы меня опять так сильно не волновали политические вопросы, чтобы я просто ходила на выборы, отдавала свой голос и занималась своими делами", - признается Вера.
С ее слов, новый альбом "Сделаем вид" - хроника событий последних четырех лет:
"Я никогда не думала, что буду писать песни о войне. [...] Этот альбом получился очень сильным, очень многогранным. Но он не получился трагичным или военным. Это, опять же, только о человеке, его чувствах, о женщине во всем этом. [...] Но я хотела бы не писать такие песни. Я хотела бы, чтобы через какое-то время (и желательно, чтобы через очень короткое время) я бы больше не писала таких сильных песен, песен про войну".
AloeVera представит 7 июля в Юрмале новый альбом "Сделаем вид". Вера Мусаелян обещает зрителям, что их концерт не перестанет быть радостным, веселым и танцевальным. Обязательно прозвучат и старые, и новые песни!
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