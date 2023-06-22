Сейм: оплаченная предвыборная агитация должна быть на латышском

Поправки в закон призваны укрепить позиции государственного языка в сфере предвыборной агитации - в программах и передачах СМИ, общественных местах, газетах и журналах, говорится в аннотации к принятым сегодня изменениям.

Из законопроекта исключена норма о том, что Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в контексте общественного заказа в дополнение к предоставляемому государством бесплатному эфирному времени будет планировать финансирование для производства предвыборных программ непосредственно в телепрограммах коммерческих электронных СМИ. Аналогичным образом исключено регулирование, касающееся предвыборных трансляций в региональных электронных СМИ при проведении муниципальных выборов.

SEPLP обосновывает исключение этих норм тем, что в законе о публичных СМИ больше не предусмотрен надзор SEPLP за коммерческими электронными СМИ, а также в законе об электронных СМИ уже не предусмотрена передача части общественного заказа коммерческим электронным СМИ. Таким образом, соответствующая обязанность не входит в компетенцию совета и для нее нет законных оснований.

При этом в законе сохранена норма о том, что по-прежнему в контексте общественного заказа планируется дополнительное финансирование производства предвыборных программ в телепрограммах общедоступных электронных СМИ.