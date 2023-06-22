Сейм: оплаченная предвыборная агитация должна быть на латышском

В четверг, 22 июня, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о предвыборной агитации, которые предусматривают, что оплаченная предвыборная агитация должна вестись на государственном языке.
Как пояснила председатель комиссии Сейма по государственному управлению Дайга Миериня,
требование об использовании государственного языка будет распространяться только на платную предвыборную агитацию и агитационные материалы,
таким образом, при встрече со своими избирателями партия и кандидаты в депутаты смогут свободно общаться и на другом языке.
Законом установлено, что на государственном языке должна вестись та предвыборная агитация и должны быть составлены такие предвыборные агитационные материалы, которые в предвыборный агитационный период размещаются в радио- и телепрограммах электронных СМИ, в открытых и закрытых помещениях общественного пользования, в периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других печатных изданиях, а также в сети интернет.
Поправки определяют, что в период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления упомянутые выше предвыборные агитационные материалы могут быть частично снабжены или предвыборная агитация может быть обеспечена переводом на официальные языки ЕС, при условии, что контента на государственном языке будет не меньше, чем переведенного.
Административные процессы в связи с нарушениями в использовании государственного языка в предвыборной агитации сможет вести в том числе Центр государственного языка, предусмотрено поправками.
Поправки в закон призваны укрепить позиции государственного языка в сфере предвыборной агитации - в программах и передачах СМИ, общественных местах, газетах и журналах, говорится в аннотации к принятым сегодня изменениям.
Из законопроекта исключена норма о том, что Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в контексте общественного заказа в дополнение к предоставляемому государством бесплатному эфирному времени будет планировать финансирование для производства предвыборных программ непосредственно в телепрограммах коммерческих электронных СМИ. Аналогичным образом исключено регулирование, касающееся предвыборных трансляций в региональных электронных СМИ при проведении муниципальных выборов.
SEPLP обосновывает исключение этих норм тем, что в законе о публичных СМИ больше не предусмотрен надзор SEPLP за коммерческими электронными СМИ, а также в законе об электронных СМИ уже не предусмотрена передача части общественного заказа коммерческим электронным СМИ. Таким образом, соответствующая обязанность не входит в компетенцию совета и для нее нет законных оснований.
При этом в законе сохранена норма о том, что по-прежнему в контексте общественного заказа планируется дополнительное финансирование производства предвыборных программ в телепрограммах общедоступных электронных СМИ.
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