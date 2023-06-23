Диверсия на "Северных потоках": новый след "Андромеды"

При этом следствие в ФРГ, по данным журналистов, уверено, что экипаж показал арендодателю яхты фальшивые паспорта, а в ходе обыска следователи обнаружили на борту следы взрывчатки. Как минимум двое человек, связанных с "Андромедой", являются гражданами Украины, как пишут журналисты со ссылкой на данные официального расследования.

Новые детали привели немецких следователей в Польшу. В мае, как пишет Die Zeit, состоялась встреча между польскими и немецкими следователями по теме диверсии на "Северных потоках". Позже Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ отправило формальный запрос об оказании помощи в Варшаву, пишет Die Zeit. В результате польским коллегам удалось провести обыск в туристической фирме Feeria Lwowa из Варшавы, на чье имя была арендована яхта. Совладелицей этой фирмы является гражданка Украины, которая после аннексии Крыма получила и паспорт РФ. Саму фирму следствие в Германии считает подставной.

О том, что Польша могла быть "хабом" для диверсии, писало некоторое время назад и издание The Wall Street Journal. Следствие в ФРГ по-прежнему не исключает, что диверсия могла быть операцией под ложным флагом, то есть, совершена по заказу другого государства, но считает более убедительным именно "украинский" след, пишет Die Zeit, со ссылкой на источники в Федеральной прокуратуре ФРГ, которая взяла на себя расследование этого дела. Согласно данной версии, впервые озвученной тем же коллективом журналистов в марте 2023 года, взрывы на газопроводах, по которым к моменту взрыва не поступал газ в Европу, организовала группа диверсантов, подчинявшаяся непосредственно главкому ВСУ Валерию Залужному. О якобы имевшихся у руководства в Киеве планах по подрыву газопроводов знали заранее спецслужбы США и Нидерландов. Никто не взял на себя ответственность за диверсию.