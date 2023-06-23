Известно, когда будут доступны результаты централизованных экзаменов

Консультант министерства по коммуникациям Анце Яка, подтвердила, что в настоящее время школы имеют доступ к данным обо всех трех централизованных экзаменах 9-х классов, включая результаты централизованного экзамена по английскому языку.

Синхронизация данных между платформами, которые должны обеспечить доступ к результатам централизованных экзаменов, в среду, 21 июня, столкнулась с техническими сбоями. Для предотвращения технических сбоев были привлечены четыре технических службы и поставщика услуг. К вечеру среды в школы были переданы данные экзаменов по математике, а к четвергу - данные экзаменов по латышскому, немецкому и французскому языкам.

В Министерстве заявили, что задержка с синхронизацией данных не вызовет затруднений для приема заявлений в общеобразовательные школы и гимназии, так как они проинформированы о тех учениках, которые не смогли набрать хотя бы 10% на одном из экзаменов.

Многие пользователи соцсетей и родители выразили недовольство тем, что результаты экзаменов не были оглашены до выпускных 9-х классов, отмечает агентство LETA. Это означает, что студенты отправились отмечать выпускной, даже не зная, получили ли они основное образование. Родители также указывают, что некоторые учащиеся получили информацию о том, что они не набрали необходимую сумму процентов для получения сертификата, но при проверке информации оказалось, что она неверна.

Консультант министерства по связям с общественностью Анда Яка подтвердила, что таких случаев было 34, добавив, что причины произошедшего неизвестны.

Это первый год, когда все экзамены 9-х классов оцениваются в процентах.

Если учащийся не набрал хотя бы 10% на одном из экзаменов, то ученик получит табель в этом учебном году и пересдаст выпускные экзамены в конце следующего учебного года.