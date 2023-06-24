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В пресс-службе Лукашенко заявили, что "договорились" с Пригожиным

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко Фото: Drop of Light/Shutterstock

Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявили в пресс-службе Лукашенко.

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

По их словам, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК "Вагнер" на территории России.

Также отмечается, что есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", с гарантиями безопасности для ее бойцов.

Подтверждения этой информации от других источников пока нет.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.

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