Главное о мятеже Пригожина ⟩ Поход на Москву, обращение Путина и чем все закончилось

Главное событие 24 июня - стремительно набравший обороты (и также стремительно завершившийся) мятеж ЧВК "Вагнер" и его главы Евгения Пригожина. Как развивались события, и что успело произойти - читайте в подборке RUS TVNET.
С чего все началось
Все началось еще вчера, 23 июня, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видео заявил, что российские войска отступают на запорожском и херсонском направлениях.
"Но, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента", - заявил Пригожин.
Позже Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет России в отношении министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу", - сказал Пригожин.
В итоге Пригожин сказал, что во главе 25 тысяч человек "пойдет разбираться, почему в стране творится беспредел". Сотрудников ФСБ в Москве вызвали по тревоге на рабочие места. В центре столицы у здания Госдумы заметили танки. В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость".
План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению нападения извне.
Что происходило в течение дня
С утра на ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин. Он выступил с заявлением, в котором обратился к "тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь тяжкого преступления - военного мятежа".
Но наступление ЧВК "Вагнер" это не остановило. В Ростове, Воронеже и Москве готовились к обороне, но в тот же Ростов Пригожин вошел без особых проблем.
Между тем ОМОН и бойцы Росгвардии прибыли в офис ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.
Позже одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области - в 400 км от Москвы.
В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, что возгорание началось, предположительно, после взрыва. На видео можно увидеть вертолет, но неясно, имел ли он какое-то отношение к взрыву и пожару.
Кроме того российские военные корреспонденты сообщают, что в Ростове-на-Дону были замечены боевые машины спецназа "Ахмат", которыми руководит глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как все закончилось
Первые сообщения пришли из пресс-службы Александра Лукашенко. Якобы он по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
А позже и сам Пригожин заявил о конце мятежа.
Реакции на происходящее
Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, а также не будет менять введенные в прошлом году ограничения на пересечение границы Латвии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в связи с событиями в России.
Нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выступил с заявлением, в котором, принимая во внимание последние события в России, призывает жителей Латвии не посещать Россию и Беларусь, а тех, кто находится там, как можно скорее покинуть эти страны.
Восточная граница Латвии находится под усиленным контролем, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в связи с событиями в России.
"Слабость России очевидна" - в субботу, комментируя мятеж ЧВК "Вагнер", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Все прямые полеты из Москвы проданы, учитывая спекуляции о потенциальной ситуации в Москве, сообщает немецкая газета Der Spiegel, сообщает СМИ Insider.
Пользователи Twitter активно комментируют заявление Пригожина "остановить зло, которое несет военное руководство страны". RUS TVNET собрал самые яркие твиты.
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