Главное о мятеже Пригожина ⟩ Поход на Москву, обращение Путина и чем все закончилось

Что происходило в течение дня

С утра на ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин. Он выступил с заявлением, в котором обратился к "тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь тяжкого преступления - военного мятежа".

Но наступление ЧВК "Вагнер" это не остановило. В Ростове, Воронеже и Москве готовились к обороне, но в тот же Ростов Пригожин вошел без особых проблем.

Между тем ОМОН и бойцы Росгвардии прибыли в офис ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.

Позже одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области - в 400 км от Москвы.

В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, что возгорание началось, предположительно, после взрыва. На видео можно увидеть вертолет, но неясно, имел ли он какое-то отношение к взрыву и пожару.

Кроме того российские военные корреспонденты сообщают, что в Ростове-на-Дону были замечены боевые машины спецназа "Ахмат", которыми руководит глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как все закончилось

Первые сообщения пришли из пресс-службы Александра Лукашенко. Якобы он по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

А позже и сам Пригожин заявил о конце мятежа.

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