Экс-министр Мурниеце: "Было дальновидно приобрести этот домик 13 лет назад"

Линда Мурниеце говорит: "Вецпиебалга - это определенно место, где я останусь жить. Было дальновидно приобрести этот небольшой домик 13 лет назад.

Теперь осталось взращивать и надеяться, что мои дети когда-нибудь вернутся из-за границы и будут часто навещать".

Она говорит, что рада принимать гостей: "Очень приятно принимать гостей.

Мне и в голову не приходило, что мне, бывшему министру внутренних дел, министру обороны и в целом довольно смелому политику, понравится стелить постель и складывать полотенца для гостей".

Ранее сообщалось, что Линда Мурниеце после долгих лет управления Hotel Roma в Старой Риге заявила, что сменила семиэтажную гостиницу на "домик с сердцем". Теперь она уже какое-то время хозяйничает в Вецпиебалге, где принимает гостей.

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