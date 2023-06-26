Как избежать переедания и что делать, если вы переели?

"Летний период обычно является самым активным временем года, и во время различных торжеств, выездов и визитов богато накрытый стол и сытная трапеза являются неотъемлемой частью дня. О здоровом питании в такие моменты мы часто не задумываемся - в меню довольно много калорийных и сытных напитков и закусок, поэтому часто в итоге мы съедаем больше, чем обычно. При переедании организм не в состоянии достаточно быстро переработать съеденную пищу, и возникают расстройства пищеварения - чувство тяжести в желудке, тошнота, изжога, вздутие живота и даже жидкий стул или запоры. Если переедание происходит регулярно, страдает не только пищеварительная система, но и организм в целом, возрастает риск ожирения и заболеваний, ухудшается самочувствие. Чтобы этого не произошло, сидя за столом, важно соблюдать умеренность, сосредотачиваться на процессе еды и распознавать момент, когда возникает чувство сытости. С другой стороны, если вы съели слишком много, нужно знать, как помочь организму вернуться к привычному режиму дня и облегчить неприятные симптомы расстройства пищеварения", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.