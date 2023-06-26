Как избежать переедания и что делать, если вы переели?

Богато накрытые праздничные столы, сезонные деликатесы, приготовленные на гриле, и пикники на природе - летом так и тянется рука за лишней порцией или какой-нибудь нездоровой закуской, даже если уже съели немало. Обилие соблазнов склоняет к перееданию, в результате чего долгожданный отдых становится испорченным несварением желудка и плохим самочувствием.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня рассказывает, что нужно учитывать, чтобы этого не произошло, и что делать, если вы все-таки переели.
"Летний период обычно является самым активным временем года, и во время различных торжеств, выездов и визитов богато накрытый стол и сытная трапеза являются неотъемлемой частью дня. О здоровом питании в такие моменты мы часто не задумываемся - в меню довольно много калорийных и сытных напитков и закусок, поэтому часто в итоге мы съедаем больше, чем обычно. При переедании организм не в состоянии достаточно быстро переработать съеденную пищу, и возникают расстройства пищеварения - чувство тяжести в желудке, тошнота, изжога, вздутие живота и даже жидкий стул или запоры. Если переедание происходит регулярно, страдает не только пищеварительная система, но и организм в целом, возрастает риск ожирения и заболеваний, ухудшается самочувствие. Чтобы этого не произошло, сидя за столом, важно соблюдать умеренность, сосредотачиваться на процессе еды и распознавать момент, когда возникает чувство сытости. С другой стороны, если вы съели слишком много, нужно знать, как помочь организму вернуться к привычному режиму дня и облегчить неприятные симптомы расстройства пищеварения", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Советы для избежания переедания
1. Не садитесь за стол голодным! Одна из самых распространенных ошибок - зная, что вечером ожидается сытный обед, люди стараются ограничить количество съедаемой пищи в течение дня. Если человек начинает есть, когда он голоден, он непреднамеренно съедает больше, чем планировал. Чувство сытости наступает лишь примерно через 20-30 минут, а за это время можно съесть значительное количество пищи. Перед торжеством рекомендуется питаться как обычно, есть легкую и здоровую пищу, включив в меню продукты, способствующие работе пищеварительной системы, такие как овощи, кисломолочные или цельнозерновые продукты.
2. Ешьте, не торопясь! Неприятные симптомы переедания связаны не только с количеством принятой пищи, но и со слишком быстрым приемом пищи и недостаточным пережевыванием. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Таким образом, организму будет легче перерабатывать съеденную пищу, и вы быстрее насытитесь.
3. Двигайтесь между приемами пищи! По мере того, как вы будете продолжать сидеть за столом, ваша рука будет тянуться к закускам и закускам, даже если вы больше не захотите есть. Совершите неторопливую прогулку, займитесь чем-нибудь активным или пуститесь в пляс - желательно двигаться после еды, тем самым способствуя работе пищеварительной системы и сжигая лишние калории.
4. Обратите внимание на то, что вы едите! "Во время торжеств часто едят жирные, перченые, острые и копченые продукты, которые затрудняют работу пищеварительной системы, раздражают желудок и способствуют выделению желудочного сока. Негативное влияние оказывают также алкоголь и продукты, содержащие много сахара – они способствуют процессам гниения и брожения в кишечнике, кроме того, чрезмерно повышают уровень сахара в крови. Как и в повседневной жизни, в праздничные дни питание должно быть сбалансированным, следует употреблять продукты, содержащие достаточное количество белка, следует пить много жидкости. Для улучшения работы пищеварительной системы будут полезны цельнозерновые продукты, способствующие образованию полезных бактерий, и овощи, нормализующие перистальтику кишечника и очищающие кишечный тракт от токсинов. Особенно ценны кислые и ферментированные продукты, такие как капуста и огурцы. Они помогут лучше расщеплять и усваивать поступившие питательные вещества, а также способствовать восстановлению микрофлоры кишечника", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
После переедания - травяной чай и разгрузка
Если переедание вызвало расстройство желудка, лучше всего поможет чистая вода или травяные чаи, которые стимулируют пищеварительную систему, успокаивают организм и позволяют быстрее вывести соли из организма. Не рекомендуется употреблять черный или зеленый чай, предпочитая вместо него, например, ромашковый, мятный, фенхелевый или тминный чай. От легкой тошноты поможет имбирный чай с лимоном. В свою очередь, на следующий день после переедания рекомендуется пить много жидкости и разгружать пищеварительную систему, употребляя легкие блюда и отдавая предпочтение таким продуктам, как кефир, творог, простокваша, овощной суп, овсяная каша, фрукты и овощи. Также желательно уделять время физическим нагрузкам, при этом не перегружая организм и давая ему как следует восстановиться.
"При возникновении чувства тяжести в желудке помогут препараты, содержащие пищеварительные ферменты – липазу, амилазу, протеазу, которые способствуют более быстрому расщеплению поступивших углеводов, жиров и белков. Метеоризм уменьшат продукты, содержащие симетикон, активное вещество, расщепляющие пузырьки газа в желудке и кишечном тракте. Если наблюдаются боли в желудке или тошнота, на помощь можно призвать желудочные капли, активированный уголь или любой другой препарат, купленный в аптеке, который уменьшит соответствующие симптомы. При запорах рекомендуется пить много жидкости, но на следующий день употреблять продукты, содержащие клетчатку, например цельнозерновые продукты или овощи, также рекомендуется кисломолочная продукция. Изжогу предотвратят препараты, нейтрализующие желудочную кислоту. Фармацевт поможет подобрать наиболее подходящее средство в соответствии с симптомами и состоянием здоровья пациента", - подчеркивает Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!