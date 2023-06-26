Фото ⟩ Зузанс, Манский и другие на концерте Джойс ДиДонато в Юрмале

В финале шоу лауреат Grammy спела вместе с хором из более чем 200 латвийских детей из 6-й средней школы. Это число - рекордное для мирового тура Дидонато и для международных проектов в Латвии. Дети не только спели заглавную песню концерта на английском языке, но и исполнили две латышские народные песни, в том числе неофициальный гимн Латвии Pūt, vējiņi.

Джойс ДиДонато - это имя вот уже двадцать лет сияет над музыкальным горизонтом невероятно ярким и радостным светом. New York Times называет голос Джойс золотом высшей пробы.

Трехкратный лауреат самых главных премий в области классической музыки - "Грэмми", ECHO Klassik Award и Gramophone Award, обладательница престижнейшей театральной премии Лоуренса Оливье за выдающиеся достижения и десятков других призов и почетных званий, Джойс ДиДонато пользуется бесконечной любовью у публики и уважением у критиков по всему миру. Ее меццо-сопрано безупречно, актерский дар удивителен.

За свою блистательную карьеру Джойс ДиДонато спела 39 главных партий. В шести случаях речь о мировых премьерах - одного этого достаточно, чтобы войти в историю музыки.

Пятнадцать студийных записей с участием Джойс выпущены Argo Records, Albany Records, Ondine, Naxos Records, Virgin Classics, Deutsche Grammophon, Erato Records/Warner Classics. А также пять альбомов симфонической музыки, где ДиДонато исполняет вокальные партии. И пятнадцать сольных альбомов.

И столько же записей на DVD - включая "Севильского цирюльника" из лондонского Ковент-Гардена: тогда, 7 июля 2009 года, во время трансляции Джойс поскользнулась на сцене и сломала ногу - но не прервала спектакль, а закончила его на костылях. Более того, она провела потом всю запланированную серию выступлений в инвалидной коляске, с розовой повязкой на гипсе…

Степень отваги и внутренней свободы Джойс такова, что в 2016 году она - бесспорно, одна из лучших певиц мира - решилась сыграть худшую певицу в мире в фильме Ральфа Плегера "История Флоренс Фостер Дженкинс".