Кубик Рубика на борту погибшего «Титана»: мать Сулемана Дауда рассказала о погибших сыне и муже

Кристин сказала, что ее муж был невероятно любопытным человеком. "Он никогда не смотрел художественные фильмы, а исключительно документальные. Иногда вечером, хочется расслабиться и посмотреть какую-нибудь мыльную оперу, но нет, он собирал всю семью и мы смотрели то, что хотел он". Вспоминая, как Шахзада настаивал на этом познавательном развлечении даже после ужина, она улыбнулась.

"У него была удивительная способность по-детски воспринимать происходящее", —вспомнила она.

В минувшее воскресенье состоялась поминальная служба. Кристин Дауд сказала, что была тронута тем, что имам помолился за всех пятерых погибших мужчин. "Я думаю, что разная вера в данном случае значения не имеет", -сказала она.

"Полярный принц", на котором Кристин и Алина провели четверо суток, ожидая новостей о спасательной операции Фото: PA Media

Кристин с дочерью решили в честь Сулемана научиться собирать кубик Рубика и посмотреть все фильмы, которые ему нравились. Они также намерены продолжить все проекты, в которых участвовал ее муж. "Он занимался многими вещами, — отметила она. - Он очень многим помог и я хочу продолжить его наследие. Для нас с Алиной - это очень важно".

В завершении разговора с Би-би-си Кристин отказалась обсуждать причины катастрофы. На вопрос, сумеют ли они с дочерью найти выход из этих трагических обстоятельств, она сказала, что не знает, возможен ли в такой ситуации выход вообще. "Я скучаю по ним, - сказала она с тяжелым вздохом. - Я действительно очень сильно скучаю по ним".