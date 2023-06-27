Самолет Пригожина, вероятно, приземлился в Беларуси

Самолет Пригожина с регистрационным номером RA-02795 приземлился в Беларуси в 7:40 утра.

Вскоре после этого, в 7:58, в аэропорту Мачулищи приземлился еще один частный самолет с регистрационным номером RA-02878. Он вылетел из Санкт-Петербурга.

Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что Пригожин и наемники "Вагнер" могут уехать в Беларусь, если не согласятся присоединиться к Минобороны России или закончить военную службу. О том, что сам Пригожин "уйдет в Беларусь", еще в субботу говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее уже поступали неподтвержденные сообщения о присутствии Пригожина или наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, но "Беларускі Гаюн" высказывал сомнения по этому поводу: "До сих пор никто из беларусов не видел колонны "Вагнера" на территории нашей страны".

Где сейчас находится Пригожин, устроивший на выходные вооруженный мятеж, но позднее объявивший об отступлении, неизвестно с вечера субботы. Сам он в очередном аудиообращении в понедельник не затронул этот вопрос.